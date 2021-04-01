Жители Алтайского края начали платить налог «для богатых»

Налоги с физлиц и предпринимателей, которые получают более пяти миллионов рублей в год, уже начали поступать в бюджет. Об этом рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко на пресс-конференции в четверг 1 апреля.

Итоги трех месяцев действия налога сотрудники ведомства пока подвести не могут. Однако счет, куда поступают деньги, уже активен. Правда, пока нельзя сказать точно, сколько средств принесет эта новая фискальная меры.

«Мы смотрели показатели прошлого года – таких людей с таким доходом где-то 500 по краю. Основной объем – по дивидендам. А дивиденды – это дело такое. Сегодня есть, завтра нет. Итоги можно подводить ближе к концу года», – пояснил Юрий Куриленко.

Напомним, что доходы более пяти миллионов рублей стали облагаться по налоговой ставке 15% с 1 января 2021 года. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Изменения коснулись таких видов доходов, как оплата труда физлиц, дивиденды, купонные доходы по облигациям и доходы из-за рубежа, от ценных бумаг, а также от предпринимательской деятельности.