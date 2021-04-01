Представитель правительства в парламенте Алтайского края Штань задержана по подозрению в мошенничестве – СМИ

Представителя правительства и губернатора региона в Алтайском Заксобрании Стеллу Штань 31 марта задержали силовики. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания до решения суда об избрании меры пресечения. Об этом сообщили источники «Политсибру».

А инсайдеры ИА «Банкфакс» говорят, что ее обвиняют в мошенничестве. Причиной задержания могло стать уголовное дело барнаульского детсада Happy baby, директора которого обвиняют в незаконном получении бюджетных денег с помощью субсидий от минобрнауки. Сейчас директор детсада находится под стражей.

Стелла Штань назначена представителем губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте. До этого она занимала различные посты в администрации Барнаула, а с 2011 была начальником управления по работе с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников АГУ. Кроме того, она была депутатом АКЗС шестого созыва.