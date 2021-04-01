О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Глава Республики Алтай Хорохордин отправил в отставку обвиняемого в коррупции министра здравоохранения

Новости
0

Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко лишили поста. Глава региона Олег Хорохордин подписал указ об этом 31 марта. Также приказом врио министра здравоохранения Анной Григорян был уволен помощник министра Рустам Туюнчеков. Об этом «Политсибру» сообщил пресс-секретарь главы Михаил Максимов.

Олег Хорохордин

Глава Алтая Хорохордин поручил проверить всех крупных чиновников на коррупцию

Новости

Против министра и его «правой руки» были возбуждены дела по факту получения взяток в особо крупном размере и организованной группой. С 12 марта оба чиновника по решению суда находятся в СИЗО.

А уже в даче самой взятки подозревают нескольких предпринимателей из Барнаула и Новокузнецка. По данным следствия, министр, в обмен на вознаграждение, осуществлял покровительство при заключении госконтрактов, помогал «нужным» участникам побеждать в электронных аукционах. Общая сумма взяток, полученных чиновниками, составила 16, 22 млн рублей.

Сергей Коваленко

Силовики задержали министра здравоохранения Республики Алтай и его помощника

Новости

Арест может быть связан с закупками медоборудования

122

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai.sledcom.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000