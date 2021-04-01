Глава Республики Алтай Хорохордин отправил в отставку обвиняемого в коррупции министра здравоохранения

Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко лишили поста. Глава региона Олег Хорохордин подписал указ об этом 31 марта. Также приказом врио министра здравоохранения Анной Григорян был уволен помощник министра Рустам Туюнчеков. Об этом «Политсибру» сообщил пресс-секретарь главы Михаил Максимов.

Глава Алтая Хорохордин поручил проверить всех крупных чиновников на коррупцию Новости 19.03.2021 12:31

Против министра и его «правой руки» были возбуждены дела по факту получения взяток в особо крупном размере и организованной группой. С 12 марта оба чиновника по решению суда находятся в СИЗО.

А уже в даче самой взятки подозревают нескольких предпринимателей из Барнаула и Новокузнецка. По данным следствия, министр, в обмен на вознаграждение, осуществлял покровительство при заключении госконтрактов, помогал «нужным» участникам побеждать в электронных аукционах. Общая сумма взяток, полученных чиновниками, составила 16, 22 млн рублей.