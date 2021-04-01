99/100. Выявляемость коронавируса в Алтайском в крае продолжает держаться на отметке ниже сотни

В Алтайском крае число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией продолжает держаться на отметке ниже ста человек. В первый день апреля заболевших ровно 99, сообщает оперативный штаб.



Чуть больше – 100 человек – официально выздоровели. При этом 14 человек с диагностированным ковидом скончались, и у всех причиной смерти стал непосредственно коронавирус.

«ЭпиВак Корону» не ждите. Жителям Алтайского края посоветовали прививаться от ковида «Спутником V» Новости 30.03.2021 15:06

Общее число заболевших в крае на 1 апреля составляет 47 236 человек, из них – 3251 ребенок. Одолели коронавирус 42 298 заболевших, а скончались – 2 708.

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 126 человек. И еще 375 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией.

Тяжелобольных в крае сейчас насчитывается 260, к аппаратам ИВЛ подключены 93 человека. 14 бессимптомников сопротивляются болезни на амбулаторном лечении. А 580 пациентов с пневмонией уже долечиваются дома.

Кроме того, в рамках вакцинации в край поставлено 124 017 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник»). На 1 апреля 1 469 человека получили первую прививку; 1 770 человек привиты полностью.