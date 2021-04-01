«Газификация за 300». Какие вопросы задали депутаты алтайского парламента губернатору Томенко к его отчету

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в конце апреля должен будет отчитаться о проделанной за год работе перед депутатами краевого парламента. Кроме того, ему предстоит ответить на вопросы, которые народные избранники подготовили заранее. Из всего перечня депутатских чаяний, прошли отбор Советом фракций только 10. Корреспондент «Политсибру» внимательно прочитал, какие темы волнуют фракции больше всего, какие вопросы не прошли депутатский фильтр, и какие из них были наиболее неожиданными.

Вопрос знатокам

Каждая из фракций АКЗС подготовила свой перечень вопросов. Обе «России» – «Справедливая» и «Единая» – подготовили такие списки, что отвечать на все Томенко мог бы весь день. А вот самые радикальные представители оппозиции почему-то решили следовать поговорке про «сестру таланта». Так, КПРФ отправила лишь три с половиной вопроса, из которых два пересекаются с тем, что спросили другие фракции.

Кроме того, частично фракции сами себе и отвечали.

«Показатель смертности в Алтайском крае ниже по отношению к другим субъектам РФ. С чем это связано: с надлежащей работой профильного министерства правительства Алтайского края или качественным состоянием здоровья населения края, либо спецификой административно-территориального устройства края?» – захвалили краевой минздрав либерал-демократы.

Межвидовая конкуренция

Многие из вопросов, вошедших в финальный список, фракции задавали практически в один голос.

Среди таких, в первую очередь, социальная сфера. Так, например, и «Справедливая Россия», и КПРФ поинтересовались у губернатора ситуацией с земельными участками для многодетных семей. Впрочем, формулировки СР явно приглянулись Совету фракций больше, разве что куда-то исчезли неудобные цифры и пассивная агрессия.

«На 1 августа 2020 года в очереди на получение земли стояло 12 806 человек и это число с каждым годом лишь увеличивается. Почему указанная проблема не решается уже на протяжении многих лет?» – указывают эсеры.

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Обе левые фракции также призвали главу региона к решению проблем детей-сирот. Но эту тема в итоговую версию не вошла вообще.

Не обошлось без традиционных «язв» края. Практически все фракции припомнили власти бедность населения и низкие зарплаты. А вот газификацию и ее печальные темпы отметила только «Единая Россия».

ЕР и ЛДПР также подняли и вопрос оснащения сельских школ оборудованием для доступа в интернет, который обнаружился в период массового дистанта. И в целом, нельзя не заметить, что в этот раз единороссы не обошли вниманием вопросы, которые обычно старается оседлать оппозиция. Впрочем, в случае с дистантом, в итоговый список прошла более критичная формулировка от ЛДПР.

А еще и либерал-демократов, и единороссов волнует общественный транспорт в районах края. А точнее – межмуниципальные и муниципальные автобусы их состояние и то, что, ходит их все меньше и меньше.

С Алтая выдачи нет

Некоторые вопросы оказались крайне узконаправленными. Например, СР решили поговорить о судьбе казачества на Алтае.

«Указом президента года была утверждена Стратегия государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Планируется ли в Алтайском крае в связи с этим разработка соответствующей региональной стратегии или плана? Какие мероприятия в целях поддержки и развития казачества осуществляются правительством региона? Выделяются ли для их реализации средства из краевого бюджета?» – вспомнили алтайских коллег Ермака и Тараса Бульбы эсеры.

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Возьмемся предположить, что к авторству этого вопроса причастна не так давно примкнувшая к СР депутат Евгения Боровикова, в 2017 году ставшая подъесаулом казачьего войска на Алтае.

Кроме того, эсеры вспомнили и том, что на территории края после 21 часа вечера не продается алкоголь. И поинтересовались у губернатора: не планируется ли смягчить этот, безусловно, драконовский, запрет. Тут, похоже, руку приложил другой депутат-перебежчик Юрий Астанчик, который ранее уже поднимал этот вопрос на сессиях АКЗС.

В целом же почти все партии коснулись одних и тех же тем: маленькие зарплаты, многодетные семьи и дети сироты, дистант и общественный транспорт. Однако в этот раз количество тем словно бы было обратно пропорционально степени оппозиционности партии.