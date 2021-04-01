«И побольше камер!» Учебные учреждения Алтайского края защитят от терроризма

Почти 119 миллионов рублей из бюджета Алтайского края выделят на антитеррористическую защиту учебных заведений региона. Об этом сообщает краевое министерство образования.

Деньги пойдут на оснащение организаций системами видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений, установку наружного электрического освещения территории и автономного оповещения. Коснутся эти меры коррекционных школ, детских домов и учреждений среднего профессионального образования.

Напомним, что 30 марта несколько барнаульских школ получили сообщения о том, что в них заложены бомбы. Оттуда эвакуировали людей, а в зданиях самих учебных заведений провели проверку. Взрывных устройств ни в одной из школ не обнаружили.