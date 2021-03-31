Главу сельсовета в Тальменском районе обвинили в мошенничестве

Алтайские следователи завершили расследование по делу главы одного из сельсоветов Тальменского района. Он подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, мужчина попытался приобрести в собственность участок, который находился в границах муниципального образования, которое он возглавлял.

«Он изготовил фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у его сестры права собственности на земельный участок. На основании этого документа женщина зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 4000 кв.м. в органах Росреестра», – отметили в ведомстве.

Своими действиями глава сельсовета нанес муниципалитету более 360 тысяч рублей ущерба.

Обвиняемый в преступлении уже сознался. Теперь дело направлено в суд. Главу сельсовета будут судить по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По этой статье он может получить штраф до 500 тысяч рублей и до шести лет тюрьмы.