Цветная, но не опасная. «Росводоканал Барнаул» рассказал, почему не стоит пугаться изменений воды из крана в апреле

В период паводка барнаульцы могут заметить, что из крана стала идти вода с небольшим оттенком. Однако переживать не стоит: она по-прежнему безопасна и соответствует всем нормам СанПиН, заверил гендиректор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго. В компании рассказали, что делают для того, чтобы в период паводка вода для потребителей продолжала оставаться качественной.

Паводок начинается

В 2021 году большая вода начнет приходить в первых числах апреля. Как отмечает Андрей Полюго, паводок будет таким же, как в прошлом году, и пройдет без каких-либо осложнений.

Однако даже при таких оптимистичных прогнозах, на предприятии ответственно готовятся к предстоящему половодью. Ведь, как отметили в компании, паводок для них начинается не с подъема уровня рек, а с первых ухудшений качества воды в Оби.

И незначительные изменения произошли уже в конце прошлой недели. Так, 25 марта мутность в реке была 1,5 мг на литр, а 26 марта – уже 3 мг на литр. По словам Андрея Полюго, в паводок этот показатель может дойти до 200 мг на литр. Чтобы потребители получили безопасную воду, предприятию предстоит предпринять ряд мер.

«Практически вся вода в Барнауле – 97% – отличается высоким качеством. Это вода, которую водоканал забирает из реки Обь. Единицы городов России могут этим похвастаться. В период паводка она немного ухудшится, но при этом будет полностью безопасна. Для этого мы увеличиваем частоту промывки фильтров и объем реагентов, необходимый для осаждения взвесей, которые появятся в реке», – говорит гендиректор водоканала.

Андрей Полюго Фото: Политсибру

Традиционно этот непростой период длится не больше двух-трех недель и заканчивается с началом ледохода. По прогнозам, в этом году он пройдет с 10 по 15 апреля. Если у барнаульцев возникнут ощущения, что в начале месяца вода изменила свое качество, на самом деле это не так.

Очистка и контроль

Перед тем, как попасть к потребителям, вода проходит несколько этапов очистки. И происходит это так: сначала вода отстаивается, затем поступает в фильтры, в которых задерживаются все загрязнения. А после ее отправляют на обеззараживание хлорсодержащим реагентом. И только после этого вода поступает в квартиры барнаульцев. Вот такой, на первый взгляд, простой процесс происходит на очистных сооружениях водоканала ежедневно. За сутки через них проходит около 200 тысяч кубометров воды.

Очистные сооружения водоканала Барнаула Фото: Политсибру

В обычном режиме промывка фильтров проводится раз в 48 часов, в паводок – каждые 12 часов. Чтобы обеззаразить воду, увеличивают расход хлорсодержащего реагента. А специалисты лаборатории осуществляют отбор воды для анализа уже не каждый час (как при работе в штатном режиме), а в два раза чаще.

Даже когда на предприятии увеличивают дозу реагента при очистке – в стакане воды из крана содержание хлора все равно останется в пределах нормы.

«Доза рассчитывается лабораторно. Инженер-химик определяет, какое количество реагента необходимо и далее проводит расчет таким образом, чтобы концентрация хлора в питьевой воде осталась от 0,3 до 0,5 мг на литр. Причем 0 мг она быть не может, так как это является нарушением санитарных норм», – пояснила начальник лаборатории предприятия Татьяна Шималина.

Татьяна Шималина Фото: Политсибру

Так как в период паводка речная вода по бактериальному показателю гораздо хуже, чем в обычное время, то управление Роспотребнадзора должно дать разрешение повысить дозу хлора на выходе, но опять же незначительно – до 0,7 мг на литр.

Чтобы ничего лишнего не попало в питьевую воду, специалисты берут пробы на каждом этапе очистке, анализируют мутность, цветность и другие показатели. И продолжают контролировать воду даже за пределами очистных сооружений.

И все же – безопасная

Несмотря на то, что вода проходит тщательную очистку и проверку лаборатории, в компании предупреждают, что в ближайшие дни барнаульцы все же могут заметить некоторые изменения в воде.

Как пояснила Татьяна Шималина, в ближайшее время может увеличиться мутность. Все из-за того, что в водоеме появляется мелкая взвесь, которую очень трудно отфильтровать полностью. Снизить мутность удается с помощью реагентов – флокулянтов, которые как бы склеивают мелкие частицы в крупные и «задерживают» их в фильтре и отстойниках.

Модельные растворы Фото: Политсибру

В период половодья у воды может появиться «цвет».

«Когда поднимется уровень воды, в реку с полей попадают различные вещества, которые не растворяются – глина, песок, земля, а если точнее – их пигменты. Если подмыло глину, то вода будет желтоватого оттенка, если гипсовые слои почвы – белёсого цвета. А если в воду попало много земли, то она приобретает коричневый оттенок», – объяснила начальник лаборатории.

В процессе очистки мутность «убирается» практически полностью, а вот цветность можно только снизить (в три-четыре раза по сравнению с цветом реки). То есть до потребителя она может дойти с небольшим оттенком.

«Но «цветная» вода не значит – опасная. Пигмент не добавляет какого-то химического загрязнения. Даже в паводок вода в Барнауле не превышает предельной допустимой нормы СанПиН, а в остальные месяцы ее можно назвать идеальной. Как бы паводок не проходил – штатно или нет, водоканал всегда справляется с этой ситуацией. И до потребителей доходит безопасная вода хорошего качества», – подытожила Татьяна Шималина.