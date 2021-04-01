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Цветная, но не опасная. «Росводоканал Барнаул» рассказал, почему не стоит пугаться изменений воды из крана в апреле

Новости
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В период паводка барнаульцы могут заметить, что из крана стала идти вода с небольшим оттенком. Однако переживать не стоит: она по-прежнему безопасна и соответствует всем нормам СанПиН, заверил гендиректор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго. В компании рассказали, что делают для того, чтобы в период паводка вода для потребителей продолжала оставаться качественной.

Паводок начинается

В 2021 году большая вода начнет приходить в первых числах апреля. Как отмечает Андрей Полюго, паводок будет таким же, как в прошлом году, и пройдет без каких-либо осложнений.

Однако даже при таких оптимистичных прогнозах, на предприятии ответственно готовятся к предстоящему половодью. Ведь, как отметили в компании, паводок для них начинается не с подъема уровня рек, а с первых ухудшений качества воды в Оби.

И незначительные изменения произошли уже в конце прошлой недели. Так, 25 марта мутность в реке была 1,5 мг на литр, а 26 марта – уже 3 мг на литр. По словам Андрея Полюго, в паводок этот показатель может дойти до 200 мг на литр. Чтобы потребители получили безопасную воду, предприятию предстоит предпринять ряд мер.

«Практически вся вода в Барнауле – 97% – отличается высоким качеством. Это вода, которую водоканал забирает из реки Обь. Единицы городов России могут этим похвастаться. В период паводка она немного ухудшится, но при этом будет полностью безопасна. Для этого мы увеличиваем частоту промывки фильтров и объем реагентов, необходимый для осаждения взвесей, которые появятся в реке», – говорит гендиректор водоканала.  

Андрей Полюго
Андрей ПолюгоФото: Политсибру

Традиционно этот непростой период длится не больше двух-трех недель и заканчивается с началом ледохода. По прогнозам, в этом году он пройдет с 10 по 15 апреля. Если у барнаульцев возникнут ощущения, что в начале месяца вода изменила свое качество, на самом деле это не так.  

Очистка и контроль

Перед тем, как попасть к потребителям, вода проходит несколько этапов очистки. И происходит это так: сначала вода отстаивается, затем поступает в фильтры, в которых задерживаются все загрязнения. А после ее отправляют на обеззараживание хлорсодержащим реагентом. И только после этого вода поступает в квартиры барнаульцев. Вот такой, на первый взгляд, простой процесс происходит на очистных сооружениях водоканала ежедневно. За сутки через них проходит около 200 тысяч кубометров воды.

Очистные сооружения водоканала Барнаула
Очистные сооружения водоканала БарнаулаФото: Политсибру

В обычном режиме промывка фильтров проводится раз в 48 часов, в паводок – каждые 12 часов. Чтобы обеззаразить воду, увеличивают расход хлорсодержащего реагента. А специалисты лаборатории осуществляют отбор воды для анализа уже не каждый час (как при работе в штатном режиме), а в два раза чаще.

Даже когда на предприятии увеличивают дозу реагента при очистке – в стакане воды из крана содержание хлора все равно останется в пределах нормы.

«Доза рассчитывается лабораторно. Инженер-химик определяет, какое количество реагента необходимо и далее проводит расчет таким образом, чтобы концентрация хлора в питьевой воде осталась от 0,3 до 0,5 мг на литр. Причем 0 мг она быть не может, так как это является нарушением санитарных норм», – пояснила начальник лаборатории предприятия Татьяна Шималина.

Татьяна Шималина
Татьяна ШималинаФото: Политсибру

Так как в период паводка речная вода по бактериальному показателю гораздо хуже, чем в обычное время, то управление Роспотребнадзора должно дать разрешение повысить дозу хлора на выходе, но опять же незначительно – до 0,7 мг на литр.

Чтобы ничего лишнего не попало в питьевую воду, специалисты берут пробы на каждом этапе очистке, анализируют мутность, цветность и другие показатели. И продолжают контролировать воду даже за пределами очистных сооружений.

И все же – безопасная

Несмотря на то, что вода проходит тщательную очистку и проверку лаборатории, в компании предупреждают, что в ближайшие дни барнаульцы все же могут заметить некоторые изменения в воде.

Как пояснила Татьяна Шималина, в ближайшее время может увеличиться мутность. Все из-за того, что в водоеме появляется мелкая взвесь, которую очень трудно отфильтровать полностью. Снизить мутность удается с помощью реагентов – флокулянтов, которые как бы склеивают мелкие частицы в крупные и «задерживают» их в фильтре и отстойниках.

Модельные растворы
Модельные растворыФото: Политсибру

В период половодья у воды может появиться «цвет».

«Когда поднимется уровень воды, в реку с полей попадают различные вещества, которые не растворяются – глина, песок, земля, а если точнее – их пигменты. Если подмыло глину, то вода будет желтоватого оттенка, если гипсовые слои почвы – белёсого цвета. А если в воду попало много земли, то она приобретает коричневый оттенок», – объяснила начальник лаборатории.

В процессе очистки мутность «убирается» практически полностью, а вот цветность можно только снизить (в три-четыре раза по сравнению с цветом реки). То есть до потребителя она может дойти с небольшим оттенком.

«Но «цветная» вода не значит – опасная. Пигмент не добавляет какого-то химического загрязнения. Даже в паводок вода в Барнауле не превышает предельной допустимой нормы СанПиН, а в остальные месяцы ее можно назвать идеальной. Как бы паводок не проходил – штатно или нет, водоканал всегда справляется с этой ситуацией. И до потребителей доходит безопасная вода хорошего качества», – подытожила Татьяна Шималина.

Подготовка к весеннему паводку, 24 марта 2021 год

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Автор: Евгения Родочинская

Фото: Политсибру

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