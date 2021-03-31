Глава Барнаула Франк вошел в число «середнячков» в рейтинге российских мэров

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял 43 место из 88 в рейтинге мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России за январь-март 2021 года. Исследование подготовил центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

«Взорвал чарты». Глава Барнаула Вячеслав Франк вошел в пятерку самых медийных мэров Сибири Рейтинги 23.03.2021 15:17

Мэров российских городов разделили на три группы. В первую попали те, кто расположился на позициях с 1 по 26, во вторую вошли мэры до 64 позиции, все остальные составляют третий «дивизион». Франк оказался в числе «середнячков».

Если говорить только про Сибирь, то глава Барнаула обогнал мэров Кызыла (Карим Саагаан-Оол, 83 место), Омска (Оксана Фадина, 82 место), Кемерова (Илья Середюк, 63-е место), Новосибирска (Анатолий Локоть, 59-е место), Томска (Михаил Ратнер, 52 место) и Горно-Алтайска (Юрий Нечаев, 53 место).

Впереди Вячеслава Франка – Руслан Болотов (Иркутск, 39 место), Алексей Лемин (Абакан, 21 место), Сергей Еремин (Красноярск, 23 место) и Сергей Кузнецов (Новокузнецк, 17 место).

По России таблицу возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, в тройку вошли главы Казани (Ильсур Метшин) и Тюмени (Руслан Кухарук).

На последнем месте рейтинга оказался мэр Махачкалы Салман Дадаев.