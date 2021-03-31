«Наследники Ползунова» стали победителями и призерами XI олимпиады по робототехнике в Алтайском крае

XI региональная олимпиада по робототехнике прошла в Алтайском крае 27 марта уже в 11-й раз. Лучшие из лучших состязались на площадке Алтайского государственного технического университета при поддержке краевого министерства образования и Благотворительного фонда Андрея Мельниченко.

Наследники Ползунова стали призерами инженерного хакатона Новости компаний 05.03.2021 17:01

Открыли соревнования министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, ректор АлтГТУ Андрей Марков, заместитель директора Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Василий Тонких, декан факультета информационных технологий Александр Авдеев, председатель оргкомитета олимпиады Елена Пузырная.

Участие в олимпиаде приняли (в очном и заочном формате) 174 команд робототехников из 40 образовательных организаций (детские сады, школы, средние и высшие учебные заведения) Барнаула и районов Алтайского края. Готовили ребят 47 педагогов-тренеров.

Ребята соревновались по шести направлениям: «Lego Wedo», «Lego Mindstorms начинающая», «Lego Mindstorms основная», «Не Lego», «Arduino», «Гонки по черной линии».

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» при поддержке фонда Мельниченко и СГК представляли пять команд. Это Назар Бован и Руслан Курников были командой «Robocop», Юрий Ануфриев – «Робоездилка», Данил Шиляев – «Зайчик», Семен Бешарин и Дмитрий Шальнев – «Чугун». А также команда самых юных «наследников» «МПК»: Марк Михеев, Ксения Попова, Полина Шмидт, ставшие победителями в своей возрастной группе в направлении «Arduino». И команда Дмитрия Блинова и Дарьи Вендеревской «Веселый огонек», занявшая в своем направлении «Не Lego» второе место.

Остальным ребятам повезло в меньшей степени, но все остались довольны участием в олимпиаде и выразили желание в следующем году обязательно победить.

«В олимпиаде участвовали впервые. Общая оценка – положительная, впечатления – очень яркие. Интересный конкурс, но времени было мало. Понравился характер заданий, рассчитанных на серьезный уровень знаний конкурсантов и творческий подход к их решению», – рассказал Дмитрий Блинов.

А Дарья Вендеревская добавила: а второе место им пришлось попотеть.

«Однако сильно помог тот опыт, который мы получили в Центре «Наследники Ползунова». Спасибо преподавателям Центра за нашу подготовку и Фонду Андрея Мельниченко за прекрасную возможность бесплатно получать инженерные знания и навыки у нас на Алтае», – сказала Вендеревская.