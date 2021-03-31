«Злые вы, уйду я от вас». Почему ушел глава Бийска, и есть ли ему замена

Неожиданно для всех 30 марта 2021 года Бийск остался без мэра. Александр Студеникин, уже казалось бы привыкший к критике со стороны депутатов, написал заявление об отставке сразу после своего неудачного отчета о работе за год. Поводом для ухода стала новая порция недовольства со стороны не только заточенной под это дело оппозиции, но даже и единороссов. Хотя слухи о возможном увольнении ходят уже не первый месяц. Что думают о его самоустранении народные избранники – в материале «Политсибру».

Официальная позиция

Студеникин в своих соцсетях честно признался: уходит после «неуда» от депутатов.

«Дума города Бийска признала мою работу и, соответственно, работу сотрудников администрации города за 2020-й год неудовлетворительной. Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города. Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы», – такого содержания пост можно увидеть в официальном аккаунте мэра.

Мэр Бийска Александр Студеникин написал заявление об отставке Новости 30.03.2021 17:10

По данным инсайдеров «Политсибру», решение было все же скоропалительным. Он написал заявление даже не поставив в известность краевое правительство. И «слил» его в СМИ и соцсети до звонка из «голубого дома».

При этом нельзя сказать, что оценка, которую дали депутаты, была худшей из возможных. Более того, некоторые из них даже посчитали, что проблемы, накопившиеся при Студеникине, являются отчасти и виной самих народных избранников.

«Ответственность за нерешенные вопросы лежит в том числе и на нас, на депутатском корпусе», – сказал на сессии единоросс Константин Белый.

Вероятно, и народные избранники (в том числе и на краевом уровне) все же готовы были дать главе наукограда еще один шанс.

«В 2021-м году также нужно будет бороться со снегом, вывозить мусор и приводить в порядок общественно-значимые территории, поэтому здесь есть о чем задуматься и сделать работу над ошибками. Возможность такую депутаты горсовета предоставили», – прокомментировал отчет председатель краевого парламента Александр Романенко.

Теории и предположения

Депутаты тоже видят в отставке главы одну большую предпосылку – публичную негативную оценку. Руководитель фракции КПРФ в бийской Думе Тимур Знагован, например, узнал об этом политическом событии из телеграм-каналов.

Удивился даже единоросс, председатель бийской гордумы Сергей Ларейкин.

«После сессии все было хорошо. Ничто не предвещало отставки», – говорит он.

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А и.о. главы бийских эсеров, бывший заместитель мэра Бийска Олег Гузеев уверен: это решение Студеникин вынашивал давно, хотя, да, никто не ждал именно сейчас.

Впрочем, некоторые депутаты пока и вовсе не берутся как-либо оценивать произошедшее. Например, руководитель фракции ЛДПР в Думе Вадим Глушков комментировать отказался. Хотя именно ЛДПР и СР вообще не поддержали отчет бийского мэра (ЕР и КПРФ поддержали с оговорками).

А вот в правительстве вариант его ухода рассматривали уже давно. Да только не на кого было его менять.

Логично предположить, что вслед его уходу «полетит» уголовное дело. Во всяком случае, в крупных алтайских муниципалитетах так в основном и бывает. Но не в этом, уверяют источники. Никаких претензий со стороны правоохранителей к нему сейчас нет.

Плохо, очень плохо или на «троечку»

Впрочем, в 2019 году он попадал в поле зрения силовиков. В ноябре правоохранители пришли с обысками в мэрию прямо во время планерки. Но к самому градоначальнику вопросов не было.

Стоит отметить, что претензии к Студеникину возникали на протяжении всего периода его «правления».

В 2019 года мэра очень активно критиковали из-за проблем с вывозом мусора. Тогда ситуацию в городе называли чуть ли не экологической катастрофой. При этом отчет за тот год большинство депутатов все равно поддержали.

В 2020 году мэру вменяли провал национального проекта по благоустройству. 79 объектов из плана на год отремонтировали только 54. А в 2021 году на первый план вышли нечищеные от снега дороги, из-за которых сначала бастовали автобусники, а потом на несколько дней встали трамваи.

Мэр сломался, несите нового

А нового мэра, точнее кандидата на этот пост в городе пока нет. Перманентно его подыскивали, но пока, как уверяют свои люди в правительстве, не нашли. В качестве вариантов будут рассматривать руководителей бийских предприятий. Если достойный не найдется, то, возможно, «сошлют» кого-то из Барнаула.

Партии, разумеется, тоже попытаются предоставить свои альтернативы. После того, как они «раскатывали» Студеникина, как приличные люди, просто обязаны это сделать.