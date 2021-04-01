Дольщики, спорт, экология. Какие темы вывели алтайских думцев в лидеры рейтинга медийности в марте

Тройка самых медийных депутатов Госдумы от Алтайского края в марте 2021 года с прошлого месяца не изменилась. Кроме лидера. Им стал Александр Прокопьев. А вот Даниил Бессарабов в рейтинге «Политсибру» ушел на второе место.

Больше всего упоминаний у единоросса Александра Прокопьева связано сразу с несколькими событиями, о которых СМИ писали в марте. Он участвовал в обсуждении строительства новой поликлиники в Зональном районе, встретился с жителями Ельцовского района по вопросу о нацарке «Салаир», побывал на юбилейном турнире по греко-римской борьбе. Также думец подарил морозильную камеру для транспортировки вакцины от коронавируса районной больнице, взял на себя часть расходов по организации соревнований по ледовому спидвею в Барнауле.

А вот единоросс Даниил Бессарабов в прошлом месяце был у всех на слуху, потому что стал одним из первых участников предварительного голосования «Единой России». Еще он присутствовал на совещании администрации Барнаула, на котором обсудили ситуацию по завершению строительства ЖК «Парковый».

Замыкает тройку алтайский справедливоросс Александр Терентьев. В лидеры он выбился за счет двух громких событий – выхода из партии депутатов Владислава Вакаева и Елены Речковой. Также эсер предложил законодательно оформить статус многодетной семьи, побывал на тренировке юных хоккеистов. А еще в прошлом месяце ему жаловались на ужасные условия в больнице Ключевского района, отходы маслосырзавода в Быстрянке, ржавую воду из кранов в селе Смоленское.

Лидеры марта:

Рейтинг депутатов Госдумы в марте 2021 года Иллюстрация: «Политсибру»

Полный медиарейтинг депутатов ГД от Алтайского края в марте:

Рейтинг медийности депутатов Госдумы в марте 2021 года Иллюстрация: «Политсибру»

Рейтинг «Политсибру» составляется на основе количества упоминаний на краевых информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Алтапресс», «Бийский рабочий», «Банкфакс», «Вечерний Барнаул», «Вести-Алтай», «Катунь-24», «Комсомольская правда в Барнауле», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», «ТАСС-Сибирь», «Интерфакс-Сибирь». Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.