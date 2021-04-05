Мал, да удал? Какие непарламентские партии будут участвовать в выборах в АКЗС, и на что они могут рассчитывать

Избирательная кампания в Алтайское краевое Законодательное Собрание уже началась. О своем участии в выборах заявляют не только большие, но и малые партии. Среди них – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (она же «Партия пенсионеров»), «Новые люди», ПАРЗАС и «альтернатива» КПРФ. О том, кто из них может рассчитывать на участие в выборах, а то и вовсе на присутствие в региональном парламенте, «Политсибру» поговорил с экспертами.

Лидеры

Эксперты, отвечая на оба вопроса, называют две основные партии – «Новые люди» и «Партия пенсионеров». То, что их негласно допустили к региональным выборам, подтверждают и источники «Политсибру». Обе партии считаются спойлерными (первая – «Яблока», вторая – «Справедливой России»), а спойлеры нужны только на этапе голосования, но не среди победителей. И, тем не менее, у них есть реальный шанс.

«Все зависит от кампаний и кандидатов. По результатам 2020 года «Партия пенсионеров» и «Новые люди» одержали наибольшее количество побед в сравнении с другими малыми партиями», – отмечает политтехнолог Константин Лукин.

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Политолог Сергей Асеев тоже говорит, что эти две партии входят в так называемый благоприятный блок. У них есть опыт результативных избирательных кампаний и реальные депутатские мандаты.

«Партия пенсионеров»

Асеев «делает ставку» на «Партию пенсионеров». Хотя при этом их победы обычно носят ситуативный характер и связаны с внутрирегиональным размежеванием элит, добавляет эксперт.

Несмотря на название, песок у «Пенсионеров» ниоткуда не сыплется. Партия более или менее активна, но для привлечения к себе внимания ей необходимо найти болевые точки, считает политолог Антон Понкрашев.

Одна из таких «ахиллесовых пят» – пенсионная реформа. На первый взгляд, все логично – «Партия пенсионеров» защищает стариков, они недовольны повышением пенсионного возраста, и на этом можно грамотно сыграть. Однако загвоздка в том, что сами «Пенсионеры» голосовали за противоречивую реформу и пошли против мнения своего электората.

«И все же, возможно, они попробуют во время избирательной кампании использовать это в своих целях», – допускает Понкрашев.

Серьезных претензий к власти у «Партии пенсионеров» нет. Они совсем не оппозиционеры, о чем заявляют прямо.

«В нашей программе нет планов на изменение политического строя, базовых основ государственности. Мы последовательно поддерживаем нашего президента Владимира Путина, в целом разделяя экономическую политику. При этом мы считаем явно недостаточными меры социальной поддержки старшего поколения», – отмечает и.о. председателя алтайского регионального отделения партии Александр Третьяков.

И.о. председателя Алтайского регионального отделения «Партии пенсионеров» Александр Третьяков Фото предоставлено региональным отделением «Партии пенсионеров»

В этом смысле «Пенсионеры» становятся только ближе к справедливороссам, которых жесткими оппозиционерами тоже назвать никак нельзя. Кстати, и сама «Партия пенсионеров за справедливость» выделилась из СР. Хотя сейчас эту спойлерность отрицает.

«На самом деле, у наших партий есть достаточно серьезные отличия в программах, главным из которых является то, что ППзСС не предлагает резких изменений экономической модели в стране. Памятуя о том, что ломать – не строить, и любая подобная реформа может иметь самые печальные последствия», – говорит Третьяков.

Партия оценивает свои шансы на грядущих выборах оптимистично: называет себя самой популярной непарламентской политсилой в стране и планируют преодолеть барьер в 5% на выборах в АКЗС.

В этом году партия впервые участвует в избирательной кампании в Алтайском крае. Зато в прошлом году на выборах в семи регионах России им удалось заручиться поддержкой более 5% избирателей. В Новосибирской области, например, взяли два мандата.

«На Алтае мы планируем выдвинуть около 40 кандидатов, примерно в 20 территориальных группах», – заявляет Александр Третьяков.

За одномандатные округа ПП бороться не будет, но она готова предоставить ресурсы тем, кто разделяет ее цели и задачи.

Выборы в Алтайском крае Фото: Олег Укладов

«Новые люди»

«Новые люди» сильно выделяются на фоне соперника. Политолог Антон Понкрашев считает, что у НЛ шансов пройти в региональное Заксобрание больше. С их-то «багажом» побед. В сентябре 2020 года партия выдвинула кандидатов в 12 регионах страны и зарегистрировалась в восьми. «Новые люди» преодолели избирательный барьер везде. В Новосибирской области результат был 7%, в Калужской – 8%, в Рязанской – 5,7%, в Костромской – 7,5%, в Томске – 15% и в Краснодаре – 4,97%.

«Они сумели получить мандаты, поэтому у них самые высокие шансы среди малых партий на прохождение в парламент», – отмечает Антон Понкрашев.

«Новые люди», понятное дело, в себе уверены. Лидер алтайского отделения партии Максим Товолошкин заявляет «Политсибру», что у них, в отличие от других «новичков», был самый удачный старт.

«Мы собираемся повторять результат и идти на АКЗС и побеждать, повторить успех», – делится оптимизмом Товолошкин.

А вот предугадать результат он затрудняется. Но потенциальный избиратель у НЛ уже есть, считают в партии. Это «активная молодежь, которая раньше не ходила на выборы». Привлекают ее модными вывесками, молодыми кандидатами и штабами «с европейским лицом».

Партия готовит и списки, и кандидатов по округам. Причем, Товолошкин заявляет, что «Новые люди» планируют войти во все города Алтайского края.

НЛ обещает наращивать свою активность к выборам. Они будут открывать новые штабы, набирать волонтеров, запустить общественную приемную и работу комитетов, а также организовывать мероприятия, чтобы привлечь избирателей. Кстати, баннеры партии уже можно увидеть на улицах Барнаула.

Также партия все чаще появляется в информационном поле. В частности, глава «Новых людей» Алексей Нечаев предложил ввести возможность официально «откупиться» от армии.

Новые люди Фото: Александра Черданцева

«Другие» коммунисты

В числе малых партий, об участии которых в выборах в АКЗС говорили эксперты, есть и так называемые спойлеры парламентской КПРФ. Речь идет о «Коммунистах России» капиталиста и владельца ценных бумаг Максима Сурайкина и о КПСС (нет, не компартия Советского Союза, а компартия социальной справедливости).

У КПСС в Алтайском крае у них нет ни штаба, ни даже регистрации. Более того, на днях партия была переименована в РПСС («Российская партия свободы и справедливости»). Источники «Политсибру» считают, что с прошлым названием их бы «пустили» на выборы в регионе, но отказ от коммунистической составляющей сделал партию неинтересной для расстановки политических сил в регионе.

А вот «Коммунисты России» уже заявили, что будут участвовать в избирательной кампании. У них, в отличие от коллег с громким названием, есть алтайское отделение, штаб в Бийске и даже свой местный лидер – Сергей Матасов, который возглавит партийный список. Он, кстати, настроен решительно и считает, что партия имеет хорошие шансы помахать красным знаменем даже перед парламентскими «быками».

«КПРФ в Алтайском крае абсолютно бездействует, если даже сравнить с тем, что было несколько лет назад. При Прусаковой КПРФ абсолютно парализована и недееспособена. Они к выборам не готовы, в то же время мы видим раздрай в «Справедливой России», Вакаев ушел из партии, это значимая фигура и порядочный человек. Расколы есть в ЛДПР и в «Единой России» тоже. Поэтому шансы у нас очень хорошие. В интернете даже опросы проводились. Наша партия набирает 5% по России», – уверяет Матасов.

Кроме того, главный «нью»-коммунист заявляет, что у партии есть команда, куда входят представители Союза добровольцев Донбасса, комитета памяти Евдокимова, общественники и другие значимые лица.

Сергей Матасов и Максим Сурайкин Фото: личная страница Сергей Матасова во Вконтакте

При этом «Коммунисты» планируют избираться как по партийным спискам, так и по одномандатным округам в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Славгороде.

«На данный момент подали документы около 70 человек», – поясняет Матасов.

Эксперты «тушат» предвыборный «пожар амбиций» холодным потоком скепсиса. Партия будет участвовать в выборах и при самом лучшем сценарии способна лишь отобрать голоса у КПРФ. Собственно, это и является главной целью «альтернативных коммунистов».

«Коммунисты, как правило, в регионах выступают спойлерами. Даже если у них будет заинтересованность и удастся провести кампанию не просто формально, то на мандат они вряд ли будут рассчитывать, но потрепать нервы КПРФ точно смогут», – отмечает Антон Понкрашев.

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Политолог Сергей Асеев тоже оставляет для компартии лишь одну роль – перетягивать на себя часть голосов «большого брата».

«Их электоральные перспективы очень туманны и имеют минимальный потенциал. Основания рассчитывать на поддержку населения просто нет», – уверен Асеев.

«Родина», «Партия за справедливость!», «Яблоко» и «Зеленые»

Предвыборные копья уже активно смазывает провластная партия «Родина» депутата Алексея Журавлева (тот самый, который хотел аннулировать постановление, осуждающее пакт Молотова-Риббентропа и помог ужесточить наказание для уклонистов от армии, при этом сам не служа в войсках) и главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Родина» жива и собирается участвовать в кампании, рассказал «Политсибру» глава регионального отделения Сергей Убраев. В качестве потенциальных кандидатов они якобы рассматривают депутата бийской городской Думы Елену Речкову, депутата АКЗС Юрия Астанчика, экс-заместителя главы Алтайского края Владимира Рыжкова. Но Речкова хоть и на вольных хлебах после выхода из «Справедливой России», а «родниться» с указанной партией не собирается. Экс-коммунист Астанчик тоже только примкнул к СР. Так что явных кандидатов тут пока нет.

Члены партии «Родина» на митинге-концерте с участием Владимира Путина Фото: rodina.ru

Эксперты невысоко оценивают шансы «Родины» даже на участие в выборах в Заксобрание.

«У «Родины» есть хороший бэкграунд и удачные кампании. Но на протяжении пяти лет о партии не было слышно практически ничего. Заявление, что «Родина» готова видеть всех кандидатов, вывело ее из политической тени. Но, я думаю, что у них нет серьезных спонсоров», – считает Понкрашев.

А вот «Партию за справедливость!» (ПАРЗАС), региональное отделение которой в Алтайском крае открылось совсем недавно, эксперты считают потенциальным участником выборов. Некоторые из них называют эту партию спойлером «Справедливой России». Ее основной электорат – это алтайская молодежь.

«Мы рассчитываем на аудиторию молодых людей до 35 лет, которые разочаровались в нынешней политической конструкции и политических партиях, но отстаивают идеи справедливости. Таких людей много, поэтому шансы у нас есть», – считает секретарь политсовета реготделения партии Виктор Рисинский.

ПАРЗАС собирается участвовать в выборах как по спискам, так и по одномандатным округам в крупных городах Алтайского края (Барнаул, Бийск, Рубцовск).

Глава «Партии за справедливость!» Владимир Пономаренко Фото со страницы «Партии за справедливость!» во «Вконтакте»

Либеральному «Яблоку», которое является старым и известным политическим игроком, эксперты не оставляют шанса на какой-то существенный результат. Однако в региональных выборах партия точно будет участвовать. Ведь ей единственной из малых партий не придется собирать подписи для регистрации.

В свои 5% «Яблоко» верит. Лидер регионального отделения партии Александр Гончаренко уверен: результат будет хороший.

«Шансы всегда есть. Будем бороться. Постараемся увеличить результат, который был в прошлом году (3% – прим.ред.), сформировать фракцию», – рассказал Гончаренко.

Пару месяцев назад «Яблоко» призывало всех местных либералов идти на выборы от партии. В планах собрать не менее 70 человек, выдвинуться не только списком, но и по всем 34 округам. Но пока пул кандидатов партия не собрала.

А вот экологическая партия «Зеленые», об участии которой в выборах в АКЗС говорили эксперты, на этот раз останется не у дел.

«Партия не будет участвовать в выборах, потому что сбор подписей – это дорогая и бесполезная процедура, а без этого мы не можем быть зарегистрированы», – признает глава алтайских «зеленых» Владимир Кириллов.

Алтайское «Яблоко» Фото: yabloko-altai.ru

Барьер, но не для всех

Сбор подписей для партий – трудная задача. Для регистрации списка в АКЗС нужно собрать 0,5% от численности избирателей края. То есть чуть более 9 тысяч подписей. В идеале надо еще больше, хотя бы 11,8 тысяч, чтобы был запас при выявлении брака.

«Подписи – это финансовая составляющая вопроса. Набираются люди, сборщики подписей, они уже в рамках собственных коммуникаций и возможностей, даже простой фразой («помогите студенту копеечку заработать») могут найти отклик и подписи избирателей», – поясняет политолог Асеев.

По мнению источников, «Политсибру», шансы собрать подписи есть у «Новых людей», «Партии за справедливость!» и «Партии пенсионеров за социальную справедливость».

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Скепсис

Впрочем, шансы всех партий в пределах нескольких процентов. А все потому, что у них нет уверенной базы, четкой повестки (иногда и вовсе непонятен смысл существования партии) и «прирученного» избирателя.

Та же «Партия пенсионеров» вряд ли способна привлечь кого-то, кроме стариков. У них нет молодежной повестки, активность в социальных сетях мизерная.

«Родина» – провластная партия, голосовать за которую некому, ведь если люди поддерживают все происходящее в стране, то и голосуют они за партию власти.

Лозунги вроде «за справедливость» (как у ПАРЗАС) очень туманны, часто одну мелкую «справедливую» партию очень трудно отличить от другой.

Большинство малых партий только-только начинают работу в регионе, не имеют не то что ярких лидеров, но и даже внятных «говорящих голов».

Оппозиционностью они тоже не отличаются. Даже лидер среди «малышей» «Новые люди» противостоит власти с большой натяжкой, ведь ее учредитель, глава Faberlic Андрей Нечаев, человек вполне системный и является членом центрального штаба ОНФ.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев Фото: newpeople.ru

Всего за год существования НЛ уже имеют отделения в 73 регионах и хорошие результаты на нескольких выборах. И все это – в период пандемии. Не эти ли успехи говорят о «сделке» с правительством и наличии административного ресурса?

Поэтому для оппозиционной части россиян «Новые люди» похожи на «бумажную партию», созданную исключительно под выборы в Госдуму, а также на спойлер известного «Яблока» (каким в свое время была «Партия Роста»).