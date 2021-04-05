О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Мал, да удал? Какие непарламентские партии будут участвовать в выборах в АКЗС, и на что они могут рассчитывать

Аналитика
0

Избирательная кампания в Алтайское краевое Законодательное Собрание уже началась. О своем участии в выборах заявляют не только большие, но и малые партии. Среди них – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (она же «Партия пенсионеров»), «Новые люди», ПАРЗАС и «альтернатива» КПРФ. О том, кто из них может рассчитывать на участие в выборах, а то и вовсе на присутствие в региональном парламенте, «Политсибру» поговорил с экспертами.

Лидеры

Эксперты, отвечая на оба вопроса, называют две основные партии – «Новые люди» и «Партия пенсионеров». То, что их негласно допустили к региональным выборам, подтверждают и источники «Политсибру». Обе партии считаются спойлерными (первая – «Яблока», вторая – «Справедливой России»), а спойлеры нужны только на этапе голосования, но не среди победителей. И, тем не менее, у них есть реальный шанс.

«Все зависит от кампаний и кандидатов. По результатам 2020 года «Партия пенсионеров» и «Новые люди» одержали наибольшее количество побед в сравнении с другими малыми партиями», – отмечает политтехнолог Константин Лукин.

Выборы

«Неизбираемые». Какие требования к своим кандидатам выдвигают алтайские партии

Аналитика

Политолог Сергей Асеев тоже говорит, что эти две партии входят в так называемый благоприятный блок. У них есть опыт результативных избирательных кампаний и реальные депутатские мандаты.

«Партия пенсионеров»

Асеев «делает ставку» на «Партию пенсионеров». Хотя при этом их победы обычно носят ситуативный характер и связаны с внутрирегиональным размежеванием элит, добавляет эксперт.

Несмотря на название, песок у «Пенсионеров» ниоткуда не сыплется. Партия более или менее активна, но для привлечения к себе внимания ей необходимо найти болевые точки, считает политолог Антон Понкрашев.

Одна из таких «ахиллесовых пят» – пенсионная реформа. На первый взгляд, все логично – «Партия пенсионеров» защищает стариков, они недовольны повышением пенсионного возраста, и на этом можно грамотно сыграть. Однако загвоздка в том, что сами «Пенсионеры» голосовали за противоречивую реформу и пошли против мнения своего электората.

«И все же, возможно, они попробуют во время избирательной кампании использовать это в своих целях», – допускает Понкрашев.

Серьезных претензий к власти у «Партии пенсионеров» нет. Они совсем не оппозиционеры, о чем заявляют прямо.

«В нашей программе нет планов на изменение политического строя, базовых основ государственности. Мы последовательно поддерживаем нашего президента Владимира Путина, в целом разделяя экономическую политику. При этом мы считаем явно недостаточными меры социальной поддержки старшего поколения», – отмечает и.о. председателя алтайского регионального отделения партии Александр Третьяков.

И.о. председателя Алтайского регионального отделения «Партии пенсионеров» Александр Третьяков
И.о. председателя Алтайского регионального отделения «Партии пенсионеров» Александр ТретьяковФото предоставлено региональным отделением «Партии пенсионеров»

В этом смысле «Пенсионеры» становятся только ближе к справедливороссам, которых жесткими оппозиционерами тоже назвать никак нельзя. Кстати, и сама «Партия пенсионеров за справедливость» выделилась из СР. Хотя сейчас эту спойлерность отрицает.

«На самом деле, у наших партий есть достаточно серьезные отличия в программах, главным из которых является то, что ППзСС не предлагает резких изменений экономической модели в стране. Памятуя о том, что ломать – не строить, и любая подобная реформа может иметь самые печальные последствия», – говорит Третьяков.

Партия оценивает свои шансы на грядущих выборах оптимистично: называет себя самой популярной непарламентской политсилой в стране и планируют преодолеть барьер в 5% на выборах в АКЗС.

В этом году партия впервые участвует в избирательной кампании в Алтайском крае. Зато в прошлом году на выборах в семи регионах России им удалось заручиться поддержкой более 5% избирателей. В Новосибирской области, например, взяли два мандата.

«На Алтае мы планируем выдвинуть около 40 кандидатов, примерно в 20 территориальных группах», – заявляет Александр Третьяков.

За одномандатные округа ПП бороться не будет, но она готова предоставить ресурсы тем, кто разделяет ее цели и задачи.

Выборы в Алтайском крае
Выборы в Алтайском краеФото: Олег Укладов

«Новые люди»

«Новые люди» сильно выделяются на фоне соперника. Политолог Антон Понкрашев считает, что у НЛ шансов пройти в региональное Заксобрание больше. С их-то «багажом» побед. В сентябре 2020 года партия выдвинула кандидатов в 12 регионах страны и зарегистрировалась в восьми. «Новые люди» преодолели избирательный барьер везде. В Новосибирской области результат был 7%, в Калужской – 8%, в Рязанской – 5,7%, в Костромской – 7,5%, в Томске – 15% и в Краснодаре – 4,97%.

«Они сумели получить мандаты, поэтому у них самые высокие шансы среди малых партий на прохождение в парламент», – отмечает Антон Понкрашев.

«Новые люди», понятное дело, в себе уверены. Лидер алтайского отделения партии Максим Товолошкин заявляет «Политсибру», что у них, в отличие от других «новичков», был самый удачный старт.

«Мы собираемся повторять результат и идти на АКЗС и побеждать, повторить успех», – делится оптимизмом Товолошкин.

А вот предугадать результат он затрудняется. Но потенциальный избиратель у НЛ уже есть, считают в партии. Это «активная молодежь, которая раньше не ходила на выборы». Привлекают ее модными вывесками, молодыми кандидатами и штабами «с европейским лицом».

Партия готовит и списки, и кандидатов по округам. Причем, Товолошкин заявляет, что «Новые люди» планируют войти во все города Алтайского края.

НЛ обещает наращивать свою активность к выборам. Они будут открывать новые штабы, набирать волонтеров, запустить общественную приемную и работу комитетов, а также организовывать мероприятия, чтобы привлечь избирателей. Кстати, баннеры партии уже можно увидеть на улицах Барнаула.

Также партия все чаще появляется в информационном поле. В частности, глава «Новых людей» Алексей Нечаев предложил ввести возможность официально «откупиться» от армии.

Новые люди
Новые людиФото: Александра Черданцева

«Другие» коммунисты

В числе малых партий, об участии которых в выборах в АКЗС говорили эксперты, есть и так называемые спойлеры парламентской КПРФ. Речь идет о «Коммунистах России» капиталиста и владельца ценных бумаг Максима Сурайкина и о КПСС (нет, не компартия Советского Союза, а компартия социальной справедливости).

У КПСС в Алтайском крае у них нет ни штаба, ни даже регистрации. Более того, на днях партия была переименована в РПСС («Российская партия свободы и справедливости»). Источники «Политсибру» считают, что с прошлым названием их бы «пустили» на выборы в регионе, но отказ от коммунистической составляющей сделал партию неинтересной для расстановки политических сил в регионе.

А вот «Коммунисты России» уже заявили, что будут участвовать в избирательной кампании. У них, в отличие от коллег с громким названием, есть алтайское отделение, штаб в Бийске и даже свой местный лидер – Сергей Матасов, который возглавит партийный список. Он, кстати, настроен решительно и считает, что партия имеет хорошие шансы помахать красным знаменем даже перед парламентскими «быками».

«КПРФ в Алтайском крае абсолютно бездействует, если даже сравнить с тем, что было несколько лет назад. При Прусаковой КПРФ абсолютно парализована и недееспособена. Они к выборам не готовы, в то же время мы видим раздрай в «Справедливой России», Вакаев ушел из партии, это значимая фигура и порядочный человек. Расколы есть в ЛДПР и в «Единой России» тоже. Поэтому шансы у нас очень хорошие. В интернете даже опросы проводились. Наша партия набирает 5% по России», – уверяет Матасов.

Кроме того, главный «нью»-коммунист заявляет, что у партии есть команда, куда входят представители Союза добровольцев Донбасса, комитета памяти Евдокимова, общественники и другие значимые лица.

Сергей Матасов и Максим Сурайкин
Сергей Матасов и Максим СурайкинФото: личная страница Сергей Матасова во Вконтакте

При этом «Коммунисты» планируют избираться как по партийным спискам, так и по одномандатным округам в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Славгороде.

«На данный момент подали документы около 70 человек», – поясняет Матасов.

Эксперты «тушат» предвыборный «пожар амбиций» холодным потоком скепсиса. Партия будет участвовать в выборах и при самом лучшем сценарии способна лишь отобрать голоса у КПРФ. Собственно, это и является главной целью «альтернативных коммунистов».

«Коммунисты, как правило, в регионах выступают спойлерами. Даже если у них будет заинтересованность и удастся провести кампанию не просто формально, то на мандат они вряд ли будут рассчитывать, но потрепать нервы КПРФ точно смогут», – отмечает Антон Понкрашев.

Выборы в Алтайском крае

Они вас научат выборы любить. На Алтае появился общественный штаб наблюдения за голосованием

Новости

Политолог Сергей Асеев тоже оставляет для компартии лишь одну роль – перетягивать на себя часть голосов «большого брата».

«Их электоральные перспективы очень туманны и имеют минимальный потенциал. Основания рассчитывать на поддержку населения просто нет», – уверен Асеев.

«Родина», «Партия за справедливость!», «Яблоко» и «Зеленые»

Предвыборные копья уже активно смазывает провластная партия «Родина» депутата Алексея Журавлева (тот самый, который хотел аннулировать постановление, осуждающее пакт Молотова-Риббентропа и помог ужесточить наказание для уклонистов от армии, при этом сам не служа в войсках) и главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Родина» жива и собирается участвовать в кампании, рассказал «Политсибру» глава регионального отделения Сергей Убраев. В качестве потенциальных кандидатов они якобы рассматривают депутата бийской городской Думы Елену Речкову, депутата АКЗС Юрия Астанчика, экс-заместителя главы Алтайского края Владимира Рыжкова. Но Речкова хоть и на вольных хлебах после выхода из «Справедливой России», а «родниться» с указанной партией не собирается. Экс-коммунист Астанчик тоже только примкнул к СР. Так что явных кандидатов тут пока нет.

Члены партии «Родина» на митинге-концерте с участием Владимира Путина
Члены партии «Родина» на митинге-концерте с участием Владимира ПутинаФото: rodina.ru

Эксперты невысоко оценивают шансы «Родины» даже на участие в выборах в Заксобрание.

«У «Родины» есть хороший бэкграунд и удачные кампании. Но на протяжении пяти лет о партии не было слышно практически ничего. Заявление, что «Родина» готова видеть всех кандидатов, вывело ее из политической тени. Но, я думаю, что у них нет серьезных спонсоров», – считает Понкрашев.

А вот «Партию за справедливость!» (ПАРЗАС), региональное отделение которой в Алтайском крае открылось совсем недавно, эксперты считают потенциальным участником выборов. Некоторые из них называют эту партию спойлером «Справедливой России». Ее основной электорат – это алтайская молодежь.

«Мы рассчитываем на аудиторию молодых людей до 35 лет, которые разочаровались в нынешней политической конструкции и политических партиях, но отстаивают идеи справедливости. Таких людей много, поэтому шансы у нас есть», – считает секретарь политсовета реготделения партии Виктор Рисинский.

ПАРЗАС собирается участвовать в выборах как по спискам, так и по одномандатным округам в крупных городах Алтайского края (Барнаул, Бийск, Рубцовск).

Глава «Партии за справедливость!» Владимир Пономаренко
Глава «Партии за справедливость!» Владимир ПономаренкоФото со страницы «Партии за справедливость!» во «Вконтакте»

Либеральному «Яблоку», которое является старым и известным политическим игроком, эксперты не оставляют шанса на какой-то существенный результат. Однако в региональных выборах партия точно будет участвовать. Ведь ей единственной из малых партий не придется собирать подписи для регистрации.

В свои 5% «Яблоко» верит. Лидер регионального отделения партии Александр Гончаренко уверен: результат будет хороший.

«Шансы всегда есть. Будем бороться. Постараемся увеличить результат, который был в прошлом году (3% – прим.ред.), сформировать фракцию», – рассказал Гончаренко.

Пару месяцев назад «Яблоко» призывало всех местных либералов идти на выборы от партии. В планах собрать не менее 70 человек, выдвинуться не только списком, но и по всем 34 округам. Но пока пул кандидатов партия не собрала.

А вот экологическая партия «Зеленые», об участии которой в выборах в АКЗС говорили эксперты, на этот раз останется не у дел.

«Партия не будет участвовать в выборах, потому что сбор подписей – это дорогая и бесполезная процедура, а без этого мы не можем быть зарегистрированы», – признает глава алтайских «зеленых» Владимир Кириллов.

Алтайское «Яблоко»
Алтайское «Яблоко» Фото: yabloko-altai.ru

Барьер, но не для всех

Сбор подписей для партий – трудная задача. Для регистрации списка в АКЗС нужно собрать 0,5% от численности избирателей края. То есть чуть более 9 тысяч подписей. В идеале надо еще больше, хотя бы 11,8 тысяч, чтобы был запас при выявлении брака.

«Подписи – это финансовая составляющая вопроса. Набираются люди, сборщики подписей, они уже в рамках собственных коммуникаций и возможностей, даже простой фразой («помогите студенту копеечку заработать») могут найти отклик и подписи избирателей», – поясняет политолог Асеев.

По мнению источников, «Политсибру», шансы собрать подписи есть у «Новых людей», «Партии за справедливость!» и «Партии пенсионеров за социальную справедливость».

Много партий из ничего. Как поживают и чем занимаются малые партии в Алтайском крае

Аналитика

Скепсис

Впрочем, шансы всех партий в пределах нескольких процентов. А все потому, что у них нет уверенной базы, четкой повестки (иногда и вовсе непонятен смысл существования партии) и «прирученного» избирателя.

Та же «Партия пенсионеров» вряд ли способна привлечь кого-то, кроме стариков. У них нет молодежной повестки, активность в социальных сетях мизерная.

«Родина» – провластная партия, голосовать за которую некому, ведь если люди поддерживают все происходящее в стране, то и голосуют они за партию власти.

Лозунги вроде «за справедливость» (как у ПАРЗАС) очень туманны, часто одну мелкую «справедливую» партию очень трудно отличить от другой.

Большинство малых партий только-только начинают работу в регионе, не имеют не то что ярких лидеров, но и даже внятных «говорящих голов».

Оппозиционностью они тоже не отличаются. Даже лидер среди «малышей» «Новые люди» противостоит власти с большой натяжкой, ведь ее учредитель, глава Faberlic Андрей Нечаев, человек вполне системный и является членом центрального штаба ОНФ.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев
Лидер партии «Новые люди» Алексей НечаевФото: newpeople.ru

Всего за год существования НЛ уже имеют отделения в 73 регионах и хорошие результаты на нескольких выборах. И все это – в период пандемии. Не эти ли успехи говорят о «сделке» с правительством и наличии административного ресурса?

Поэтому для оппозиционной части россиян «Новые люди» похожи на «бумажную партию», созданную исключительно под выборы в Госдуму, а также на спойлер известного «Яблока» (каким в свое время была «Партия Роста»).

Выборы

Шкура неубитого избирателя. На какой результат могут рассчитывать партии на выборах в парламент Алтайского края

Аналитика

Точных прогнозов пока нет, но уже сейчас ясно, что будет интересно

1424

Автор: Антон Дегтярев

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000