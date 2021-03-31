Без бийского автовокзала. Власти утвердили проект программы приватизации госимущества Алтайского края на три года

АО «Бийский автовокзал» не вошел в проект прогнозного плана приватизации госимущества Алтайского края на 2021-2023 годы. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко во ходе заседания правительства региона 31 марта, на котором рассмотрели и утвердили обновленные планы по продаже имущества.

Проект представил врио начальника управления имущественных отношений Александр Теплов. Он рассказал, что на 1 января 2021 года в собственности Алтайского края находится имущество 21 краевого государственного унитарного предприятия и 45 хозяйственных обществ (из них 33 – с долей 100%).

По его словам, в прогнозный план приватизации имущества региона на 2021-2023 годы включено имущество, которое не удалось реализовать в предыдущий плановый период (2018-2020 годы). Среди них предприятие сельскохозяйственной отрасли АКГУП «Бийское» (со способом приватизации – преобразование в непубличное АО), продажа на аукционе микродоли уставного капитала ПАО «Россети Сибирь», 5% акций АО «Бийский аэропорт», 100% акций АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» и другое.

Единственным исключением стал АО «Бийский автовокзал» – он не перекочевал в новый прогнозный план. Напомним, ранее он входил в число предприятий, которые подлечат полной приватизации (планировали продать 100% акций). Однако у местных властей и общественности возникли опасения, что на месте вокзала может появиться торговый центр, пострадает транспортная инфраструктура города. А потому вопрос с его приватизацией поставили на паузу: губернатор поручил приостановить проведение конкурсных процедур и разобраться повнимательнее.

«Проведя дополнительные консультации, мы приняли решение отложить этот объект. Пусть он работает в том режиме, который есть. Согласовывая с Заксобранием, мы этот вопрос обсудили. Его в плане приватизации нет», – подчеркнул Томенко.

При этом он добавил, что в регионе продолжат работу по выявлению неэффективного имущества. Такую задачу перед субъектом ставит и руководство страны. При этом Томенко подчеркнул, что вопросы с приватизацией, бывают, «имеют существенный социальный аспект», а потому их надо «внимательно рассматривать».

По словам Теплова, ожидается, что от продажи госимущества, которое включено в этот прогнозный план, ежегодно бюджет региона будет получать не менее 112 млн рублей.