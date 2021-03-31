Хозяйство общее, а прокурор – нет. Какие законы Алтайского края перепишут под обновленную Конституцию

Основной закон Алтайского края – краевой Устав – и некоторые отраслевые законы в ближайшее время ждут изменения. Повод долгожданный – актуализация краевого законодательства под поправки в Конституцию, принятые еще в июле прошлого года. О том, что это будут за изменения, обсудили на заседании краевого правительства в среду, 31 марта. Большинство пунктов носят формальный характер.

Дело хозяйское

Основным изменением для края станет переход целых сфер экономики и общественной жизни в совместное ведение краевых и федеральных властей. Это сельское хозяйство, здравоохранение и молодежная политика. На развитие АПК за счет двойного внимания некоторые из присутствовавших на совещании возложили особые надежды.

«Для нашего аграрного региона главное положение – что вопросы сельского хозяйства теперь являются вопросами совместного ведения. Мы вправе ожидать значительных перемен в части поддержки агропромышленного комплекса», – отметил спикер АКЗС Александр Романенко.

Полномочия краевых властей во всех трех сферах также будут скорректированы, чтобы соответствовать новым реалиям.

Местная специфика

Конституция лишила алтайских депутатов права согласовывать кандидатуру прокурора Новости 21.01.2021 16:56

Местное самоуправление теперь становится частью системы публичной власти. Впрочем, это, по словам представителя правительства в Алтайском краевом законодательном собрании Стеллы Штань, не значит, что местное самоуправление становится полностью единым с государственной властью.

«Цель изменений – установление более тесного взаимодействия для эффективного решения задач в интересах жителей региона», – пояснила она.

Впрочем, нужно отметить, что и само понятие публичной власти является для российского законодательства и конституционного права новым.

Прокурор и губернатор

В Алтайском крае теперь, как и по всей стране, для назначения главного прокурора региона не нужно будет согласование со стороны парламента. Одобрение или неодобрение кандидатуре будут высказывать краевые сенаторы в Совфеде.

Губернатор же теперь окончательно лишается возможности иметь заграничные счета или гражданство другой страны. Хранить за рубежом «наличку» главе края тоже воспрещается.

Индексация на паузе

Обязательная индексация пенсий пока останется на паузе. Краевые законы о социальных выплатах, как сообщила Штань, уже предусматривают ежегодный пересмотр размеров выплаты. Поэтому просто переносить норму об индексации из Конституции пока не стали. Этот вопрос было предложено сначала дополнительно проработать.