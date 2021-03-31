Неизвестный сообщил о бомбе в новосибирской мэрии

Сообщение о минировании здания новосибирской мэрии поступило на электронную почту администрации утром 31 марта. Сейчас здание уже эвакуировали. Об этом сообщает «Тайга.инфо».
Пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов рассказал СМИ, что правоохранители проводят проверку.
Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что полицейские перекрыли центральные станции новосибирского метро, а именно «Площадь Ленина», «Красный проспект» и станцию «Октябрьскую». Они тоже будут проверены на наличие бомбы.
Напомним, что накануне сообщение о минировании получили 16 школ Барнаула. Ни в одной из них никаких взрывных устройств не нашли. В одних школах занятия начались с третьего урока, а в других учились только во вторую смену.