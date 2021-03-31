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Жителя Барнаула привили от коронавируса без его согласия

Новости
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Мужчину из Барнаула привили «Спутником V» вместо вакцины от гепатита, которую он намерен был получить. Об этом в соцсетях рассказала его жена, сообщает «Барнаул 22».

Барнаулец пришел в горбольницу №12, намереваясь сделать прививку от гепатита и дифтерии. Однако вместо нее мужчине поставили вакцину от коронавируса. Уже дома, листая сертификат, семья обнаружила, что записей о прививках против гепатита и дифтерии нет, но появилась упоминание о прививке «Спутник V».

При этом она не была нужна мужчине, потому что ковидом он переболел.

«Сказать, что мы в шоке – ничего не сказать! Вернулись обратно, в свое оправдание поликлинике сказать нечего, ошибка имеет место быть, объяснить, почему так произошло, не могут. Как нам поступить в такой ситуации? Куда обратиться, кому жалобу писать?», – возмутилась женщина.

Сейчас по этому факту алтайский Минздрав уже начал проверку. Если подтвердится, что пациенту все-таки поставили не ту прививку, к допустившему это медику применят дисциплинарное взыскание.  

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Темпы вакцинации соответствуют запланированным

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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