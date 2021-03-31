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«Не нужен нам берег турецкий». Росавиация не разрешила полеты в Турцию из Барнаула

Новости
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Авиакомпаниям не разрешили возобновить полеты из Барнаула в Турцию и в Великобританию. Об этом сообщило ИА «REGNUM» со ссылкой на спецслужбу Росавиации.

Барнаульский аэропорт

Барнаульский аэропорт возобновил международные рейсы

Новости

В список городов, где не удалось добиться снятия запретов, помимо Барнаула попали Белгород, Калуга, Волгоград, Липецк, Краснодар, Сочи, Воронеж, Саратов, Оренбург, Нальчик, Южно-Сахалинск и Тюмень.

Напомним, что о возвращении международного сообщения в барнаульском аэропорту попросил губернатор Алтайского Виктор Томенко. Перелеты нужны для приема гостей из других стран во время проведения в городе второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Ожидалось, что рейс в турецкую Анталью отправится уже 1 апреля. Однако теперь этому не суждено сбыться.

Напомним, что турнир пройдет с 20 по 23 мая в Барнауле. Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ будет финальной квалификацией к Олимпиаде в Токио 2021 года.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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