Глава Барнаула Франк поручил подчиненным лучше контролировать уборку снега после «разноса» Томенко

Мэр Барнаула Вячеслав Франк дал поручение главам районов и городскому комитету ЖКХ усилить контроль за уборкой снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В среду, 31 марта вопрос уборки Барнаула от снега власти должны рассмотреть на оперативном совещании. Участие в нем примут представители районов города, ЖКХ, дорожных служб и инспекции строительного и жилищного надзора края.

Сейчас администрации районов и комитет ЖКХ каждый день проводят рейды. После них принимаются административные меры. В управляющей компании и ТСЖ сформированы еженедельные графики уборки.

«В настоящее время очищено 735 кровель многоквартирных жилых домов (59,1% от общего количества) и 1387 дворов (50,6%). На период 2020-2021 для уборки снега УК и ТСЖ заключены договоры с подрядными организациями на привлечение 78 единиц техники», – отметили в мэрии.

Напомним, что накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко раскритиковал чиновников за плохую уборку города от снега и наледи. Он назвал ситуацию «неудовлетворительной» и потребовал от руководителей муниципалитетов лучше чистить улицы и тротуары.