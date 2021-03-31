О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Выявляемость коронавируса опустилась ниже 100 случаев в день

Новости
0

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 98 случаев коронавируса. Тем самым, впервые за долгое время ежесуточная выявляемость инфекции в регионе стала ниже 100 случаев в день. Об этом 31 марта сообщает оперштаб.

Вакцина от коронавируса

«ЭпиВак Корону» не ждите. Жителям Алтайского края посоветовали прививаться от ковида «Спутником V»

Новости

За прошедшие 24 часа в регионе выздоровело 119 пациентов, умерло девять человек, из них семеро – именно от COVID-19.

Общее число заразившихся сейчас составляет 47,1 тысячу человек. Всего с инфекцией справилось почти 42,2 тысячи, а около 2,7 тысяч заболевших скончались, из них 1,8 тысяч непосредственно от вируса.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,1 тысяча коронавирусных больных и 384 пациентов с пневмонией. На утро 31 марта в крае насчитывается 266 тяжелобольных, из них 89 подключено к аппаратам ИВЛ. Всего краевой минздрав развернул в регионе 478 коек. Госпитализация не понадобилась девяти «бессимптомникам» и 553 пациентам с пневмонией.

Кроме того, продолжается вакцинация населения от ковида. Первую из двух доз «Гам-Ковид-Вак» поставили себе 24,6 тысяч человек, 64,3 тысячи жителей края привиты полностью.

«Того, кто видел смерти, убеждать не надо». Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала о ходе вакцинации

Новости

Темпы вакцинации соответствуют запланированным

670

Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000