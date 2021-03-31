Выявляемость коронавируса опустилась ниже 100 случаев в день

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 98 случаев коронавируса. Тем самым, впервые за долгое время ежесуточная выявляемость инфекции в регионе стала ниже 100 случаев в день. Об этом 31 марта сообщает оперштаб.

«ЭпиВак Корону» не ждите. Жителям Алтайского края посоветовали прививаться от ковида «Спутником V» Новости 30.03.2021 15:06

За прошедшие 24 часа в регионе выздоровело 119 пациентов, умерло девять человек, из них семеро – именно от COVID-19.

Общее число заразившихся сейчас составляет 47,1 тысячу человек. Всего с инфекцией справилось почти 42,2 тысячи, а около 2,7 тысяч заболевших скончались, из них 1,8 тысяч непосредственно от вируса.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,1 тысяча коронавирусных больных и 384 пациентов с пневмонией. На утро 31 марта в крае насчитывается 266 тяжелобольных, из них 89 подключено к аппаратам ИВЛ. Всего краевой минздрав развернул в регионе 478 коек. Госпитализация не понадобилась девяти «бессимптомникам» и 553 пациентам с пневмонией.

Кроме того, продолжается вакцинация населения от ковида. Первую из двух доз «Гам-Ковид-Вак» поставили себе 24,6 тысяч человек, 64,3 тысячи жителей края привиты полностью.