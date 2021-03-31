Стало известно, кто спроектирует новый корпус АлтГУ и каким он будет

Стало ясно, кто спроектирует новый корпус Алтайского государственного университета на площади Сахарова. Возводить здание будут по проекту мастерской «Классика» Александра Деринга. Его 30 марта выбрала комиссия. Конкурс организовала компания «АрхИ Групп», которая победила в аукционе на проектирование здания.

В жюри состояли члены градосовета, чиновники и представители строительной отрасли. Каждому участнику давали от одного до 10 баллов.

Проект Деринга (который занял первое место) предполагает, что новый корпус будет состоять из двух блоков, между которыми сделают пространство для рекреации и коворкинга. В северном корпусе расположатся аудитории, главный вестибюль с гардеробными и переход в актовый зал на 700 человек, который «уйдет» в землю. На втором этаже сделают кафе, столовую и библиотеку.

В южном блоке будут лаборатории и кабинеты. Кроме того, предполагается сделать подземный двухуровневый паркинг на 160 машин. На последнем этаже будут инженерные коммуникации, зимний сад-оранжерея и обзорные площадки. Кроме того, в здании сделают два лифта. Новый корпус соединится с корпусом «Д» «прозрачным двухуровневым переходом».

«Два блока по своим пропорциям разные, что подчеркивается характером и формой окон. В южном блоке они вертикальные, а в северном – горизонтальные. Крупные вставки ассоциативно напоминают развернутые книги и соразмерны крупным фасадным элементам на корпусе «Д» Горизонтальные и вертикальные формы окон отсылают нас к форме книг», – написано в проекте.

Из-за нового корпуса исчезнет часть сквера рядом с университетом, однако Деринг собирается провести дополнительное озеленение территории после строительства.

Второе место занял проект архитектурного бюро архитектурного бюро MDVA, а третье – авторского коллектива «АрхИ Групп».

Ранее говорилось, что компания ООО «АрхИ групп» должна выполнить работы за 19 млн рублей. Сейчас неизвестно, сколько точно денег потратят на новый корпус. В 2018 называлась цена строительства 1,7 млрд рублей. Затем стоимость здания уменьшилась до 1,5 млрд рублей, однако площадь корпуса увеличилась с 17,8 кв.м до 20-25 кв.м.

Напомним, что новый корпус АлтГУ стал больной темой для барнаульских общественников. Под руководством историка-краеведа Даниила Дегтярева они протестуют против застройки сквера рядом с вузом. Также активисты утверждают, что новый корпус испортит исторический вид Барнаула.