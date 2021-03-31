Боливар не вынес двоих. Почему молодого главу алтайской ЛДПР сместили с поста и что теперь будет с партией

За полгода до выборов в Госдуму и парламент Алтайского края местная ЛДПР переживает очередную смену лидера. 30 марта стало известно, что решением Владимира Жириновского от этой должности был отстранен Максим Крайн, возглавивший реготделение менее полутора лет назад тем же Жириновским. По мнению экспертов (конечно, не всех), смена власти даже поможет партии получить на выборах нормальный результат. В чем причина ухода Крайна, рассуждали собеседники «Политсибру».

К сожалению, неоднократные попытки дозвониться до самого Крайна не увенчались успехом. По данным инсайдеров, в день, когда стало известно о его уходе, он находился в Москве.

Эксперименты не нужны

Жириновский отстранил Крайна от руководства алтайской ЛДПР Новости 30.03.2021 16:08

Федеральное руководство партии осознало, что смена руководства в январе 2020 года только ухудшает позиции ЛДПР, считает алтайский политтехнолог Константин Лукин. Что особенно опасно накануне выборов.

Крайн, напомним, был для алтайской ЛДПР федеральным стартапом, ведь до момента назначения он в регионе не жил и не работал. А, кроме того, ему тогда было всего 25 лет. И, судя даже по тому небольшому «мусору», что вынесли из партии ее бывшие видные члены, ему так и не удалось наладить полноценную работу реготделения.

«Такие эксперименты накануне выборов не нужны. Постоянное напряжение, скандалы со сдачей членских билетов не могли не наложить отпечаток на деятельность партии и уже стартовавшую избирательную кампанию. Москва дала понять, что в двухмиллионном регионе ей нужны понятные и внятные результаты на голосовании», – считает Лукин.

По мнению алтайского справедливоросса, депутата АКЗС Александра Молотова, отстранение было предсказуемо.

«Молодому и неопытному «варягу» было изначально непросто сработаться с весьма специфическим региональным активом ЛДПР. К тому же он начал свою деятельность с «охоты на ведьм», закончившуюся громким исходом из партии бывшего ее регионального координатора – опытной и харизматичной Евгении Боровиковой, а также ряда других известных партийцев», – сказал Молотов.

А вот глава алтайской КПРФ, депутат АКЗС Мария Прусакова считает, что дело тут было не столько в Крайне.

«Я не следила за работой партии и знаю, что у них там происходило. Но со стороны видно, что были попытки «подмять» региональное отделение со стороны федеральных представителей партии», – пояснила она.

ЛДПР Фото: Олег Укладов

ЛДПР и выборы

Константин Лукин уверен, что теперь партия имеет все шансы повторить свой неплохой результат предыдущих выборов. В 2016 году, напомним, либерал-демократы набрали по списку 21% (второй результат, как и у КПРФ).

«С предвыборными и депутатским опытом, авторитетом Владимира Семенова ЛДПР явно усилится», – считает Мария Прусакова.

О том, что Владимир Семенов (депутат краевого парламента, до прихода Крайна был негласным и неофициальным лидером партии) намного опытнее для выборов, говорит и бывшая соратница Семенова, бывший координатор реготделения и бывший член партии Евгения Боровикова.

«Я безумно рада, что Семенов вернул отделение из лап интервентных захватчиков. Уверена, что теперь все снова станет нормально. Я, конечно, понимаю, что есть тренд на омоложение. Но у Крайна не было опыта работы на земле, он был белым воротничком из Москвы», – сказала она.

Но если вчерашняя соратница «адептов» Жириновского (а ныне сторонница «Справедливой России») Боровикова по «старой дружбе» еще лояльна к партии, то ее новый коллега Молотов по-сопернически подливает масла в огонь.

«Теперь, скорее всего, начнется исход из ЛДПР сторонников Крайна. Да и вряд ли сам Максим так просто проглотит свое отстранение. А это значит, что ЛДПР на Алтае еще долго будет лихорадить, и, похоже, что в избирательную кампанию партия войдет в совершенно разобранном состоянии», – говорит он.

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Это победа Семенова?

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В этой истории есть еще один интересный аспект. После назначения Максима Крайна сразу стал очевидным внутрипартийный раскол: на тех, кто за Крайна, и тех, кто за Семенова. Ни один из «вождей» противоборствующих лагерей публично и открыто не признавался в этом, оба комментировали эту тему крайне осторожно и скупо. Но политтусовка гадала: кто же из них победит и поведет партию на выборы. Со своим списком кандидатов, своими договоренностями и своими стратегиями предвыборной борьбы.

Кстати, по данным источников «Политсибру», краевая власть поддерживала скорее Семенова. Он свой, понятный и с ним можно разговаривать и договариваться. С Максимом Крайном же продуктивного сотрудничества не сложилось. И оппозиционность партии тут не при чем. Лозунги лозунгами, а система была, есть и будет.

Уход Крайна свидетельствует о том, что Семенов все-таки победил. Хотя Константин Лукин уверен, что тут все немного иначе.

«Это не Семенов победил, это интересы партии победили. Семенов для партии и избирателей лучше и надежнее. Опять же возвращаемся к вопросу ведения ЛДПР на выборы», – сказал Лукин.

Большой исход – большое возвращение?

Молотов, напомним, считает, что сейчас партию покинут многие сторонники Крайна. Отчасти согласимся с этим, ведь самым ярым приверженцам молодого экс-лидера делать в партии теперь все равно нечего. Однако же вряд ли стоит ждать большого исхода. Сам Максим Крайн, очевидно, вернется в Москву и продолжит карьеру в партии. Но ведь не возьмет же он с собой всех новых «солдат».

Что же касается тех крупных персон, которых партия успела потерять во время его руководства, то здесь тоже вряд ли уже случится массовый камбэк.

Та же Евгения Боровикова не просто громко хлопнула дверью, но уже открыла для себя новую – на выборы она пойдет со «Справедливой Россией».

«Я сразу говорила, что ушла только из-за личного конфликта с Крайном. К партии и Жириновскому я отношусь с теплотой и любовью, никакого вражеского настроя нет. Но я – человек слова, и бегать туда-сюда не буду», – сказала она.

Хотя рациональное зерно в этом есть. Во-первых, с эсерами ей еще придется побороться за прохождение в новый созыв парламента (ведь в проходную первую тройку партии ее не включили). С ЛДПР же она однозначно прошла бы по списку партии. А, во-вторых, если Владимир Семенов пройдет в Госдуму, а это вполне реально, то в крае нужен будет свой человек у руля. И это снова про Боровикову.

Депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус уходя не сжигала мосты. Она вообще так и не рассказала журналистскому сообществу, почему вышла из партии (спойлер: говорят, что из-за того же конфликта с Крайном). Но ее возвращение тоже маловероятно. Она и во времена работы во фракции ЛДПР в БГД не строила имидж оппозиционного депутата. А сейчас и вовсе никто не удивится, если на новые выборы она пойдет с «Единой Россией».

А вот партфункционер со стражем, еще один депутат БГД от ЛДПР Дмитрий Ворсин вполне мог бы и вернуться.

Сам же Владимир Семенов вообще не стал комментировать этот вопрос. Сказал лишь, что решение о снятии Крайна и назначении Семенова и.о. координатора было принято на федеральном уровне. Партии остается только его исполнять. В ближайшие пару месяцев им предстоит провести новые выборы руководителя. И, очевидно, этот пост займет именно Семенов.