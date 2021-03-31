Определились кандидаты на пост главы Бийского района

Шесть человек претендуют на пост главы Бийского района. Именно столько кандидатов подали документы на участие в конкурсе. Об этом «Политсибру» сообщили в конкурсной комиссии района.
Итак, на место руководителя муниципалитета хотели бы попасть:
По информации источников, больше всего шансов стать новым главой района имеет Денис Артемов. Кстати, он является самым молодым в списке, ему всего 38 лет.
Сессия районного совета депутатов, на которой выберут нового главу Бийского района, состоится в апреле или мае 2021 года.
Напомним, что место стало вакантным после отставки Владимира Трухина 19 февраля 2021 года. Причиной его ухода с поста, скорее всего, стало недовольство депутатов краевого парламента и Бийского райсовета работой Трухина. В частности за то, что выделил деньги на ремонт чуйской ЛЭП, когда ее уже выставили на торги.
Исполняющим обязанности главы района после отставки Трухина стала его заместитель Алена Кочкина, которая является начальником управления по экономическому развитию района.
Он сделал это сразу после своего ежегодного отчета перед депутатами