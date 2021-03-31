Определились кандидаты на пост главы Бийского района

Шесть человек претендуют на пост главы Бийского района. Именно столько кандидатов подали документы на участие в конкурсе. Об этом «Политсибру» сообщили в конкурсной комиссии района.

Итак, на место руководителя муниципалитета хотели бы попасть:

Денис Артемов (директор бийского дома-интерната для престарелых и инвалидов). Андрей Ткачев (глава администрации Первомайского сельсовета Бийского района). Александр Сирин (начальник отдела маркетинга газеты «Моя земля» Бийского района). Владимир Мальцев (заместитель главы Бийского района, начальник управления по газификации). Александр Крючковский (начальник нагорного территориального отдела управления по работе с населением администрации Бийска). Сергей Власов (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Бийского района).

По информации источников, больше всего шансов стать новым главой района имеет Денис Артемов. Кстати, он является самым молодым в списке, ему всего 38 лет.

Сессия районного совета депутатов, на которой выберут нового главу Бийского района, состоится в апреле или мае 2021 года.

Напомним, что место стало вакантным после отставки Владимира Трухина 19 февраля 2021 года. Причиной его ухода с поста, скорее всего, стало недовольство депутатов краевого парламента и Бийского райсовета работой Трухина. В частности за то, что выделил деньги на ремонт чуйской ЛЭП, когда ее уже выставили на торги.

Исполняющим обязанности главы района после отставки Трухина стала его заместитель Алена Кочкина, которая является начальником управления по экономическому развитию района.