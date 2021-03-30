«Самое сильное впечатление – люди». Анатолий Чубайс поделился эмоциями от поездки в Горный Алтай

Российский политик, спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс провел отпуск в Республике Алтай. Впечатлениями от поездки он поделился на своей странице в Facebook.

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Чубайс рассказал, что за 30 лет много раз был в Республике Алтай, но всегда хотел остаться там дольше, чем на один-два дня. Сейчас у него это получилось. Чубайс вспомнил 90-е, когда он останавливался в «резиденции» главы региона. Тогда это был единственный дом на побережье реки, где имелась горячая вода и душ. Теперь же в республике есть много отелей – от шикарных пятизвездочных до скромных гостевых домов.

Также Чубайс вспомнил о закрытии Катунской ГЭС. По словам бывшего министра финансов, это было правильное решение, так как «рекреационный потенциал этого региона гораздо больше, чем гидроэнергетический».

Чубайс признался, что самое сильное впечатление на него оказали люди. Так, политик познакомился с коренной алтайкой Мариной Тохтоновой. По его словам, в этой женщине соединились пастух, школьная уборщица, поэт, автор народных сказок и «подлинный знаток алтайской культуры, глубоко понимающий ее связь с природой и религией (бурханизм)». Чубайс восхитился тем, что рассказы женщины о скифских и тюркских курганах или даже о старике, который «выучил наизусть всего Чехова, а потом перешел на Гашека», можно слушать часами.

Реку Катунь он назвал Меккой водников, а гору Белуху – Меккой альпинистов.