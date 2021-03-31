Бийск во время чумы. Как депутаты оценили работу мэра наукограда Студеникина накануне его отставки

30 марта глава Бийска Александр Студеникин представил отчет о проделанной за год работе депутатам гордумы. Недавние скандалы и петиция за его отставку предвещали, что депутаты могут и вовсе не принять отчет мэра. Но участники заседания сошлись на компромиссном варианте: отчет приняли, а вот главу города и администрацию решили пожурить и наказать неудовлетворительной оценкой. Впрочем, даже этого хватило: сразу после отчета Студеникин подал в отставку. О чем именно рассказывал мэр наукограда народным избранникам, где город «просел», а где дела пошли в гору, и почему работу Студеникина оценили именно так – читайте в нашем материале.

Пандемия по-бийски

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Свой доклад глава Бийска начал, по новой «ковидной» традиции российских чиновников, с отчета о том, как город боролся с коронавирусом.

«В работу был запущен инфекционный госпиталь на базе бывшего роддома городской больницы №2. В августе было дополнительно оборудовано инфекционное отделение в городской больнице. С мая же на базе центра «Мать и дитя» был организован амбулаторный центр компьютерной томографии», – перечислил Студеникин самые основные меры, принятые бийским здравоохранением.

По словам градоначальника, работники медицины в Бийске получили все предусмотренные выплаты на общую сумму порядка 180 млн рублей. Кроме того, сейчас в городе уже привито от ковида около 8 тысяч человек. Похвалил Студеникин и бийские предприятия, которые смогли оперативно переключиться и начать производство необходимых во время пандемии товаров. Впрочем, эта часть доклада у народных избранников особенного интереса или каких-то нареканий не вызвала. Видимо, слишком уж похожей была бийская ситуация на то, что происходило в других городах края.

Коварство подрядчиков и нехватка средств

Первой из бед, перечисленных в докладе, стал бич всех маленьких городов – безработица. В Бийске за время пандемии она выросла в три раза и составила 2,3%. Впрочем, по мнению мэра, причиной этого стали меры, которые вроде как должны были помочь населению.

«В значительной степени на рост безработицы повлиял рост пособий, что привело к увеличению регистрации со стороны не только безработных, но и граждан, работающих неофициально», – объяснил столь резкий скачок мэр Бийска.

При этом предприятия города, по словам Студеникина, создали 1145 новых рабочих мест.

Но главной проблемой, которая давно не дает покоя критикам мэра, стало городское благоустройство и несколько конкретных мест, где этого благоустройства так и не произошло.

«Запланированные работы по благоустройству зеленой зоны и 17 дворов были выполнены не в полном объеме», – коротко описал мэр главные неудачи в этой сфере.

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Это произошло, по словам Студеникина, из-за некомпетентности подрядчиков, длительности закупочных процедур и отсутствия у города собственных финансовых средств. Сейчас «дворовый» подрядчик даже внесен ФАС в реестр недобросовестных исполнителей и с него, чтобы заставить, наконец, доделать свою работу, удержаны средства. А на «озеленителя» Ривьеры уже подали в суд.

Другой ключевой проблемой стала уборка снега, а точнее то, что осуществлялась в городе она явно не в тех объемах. Причиной этого мэр назвал острую нехватку техники. Однако тут в январе бийчанам на помощь пришли краевые власти.

«При поддержке губернатора края Виктора Томенко городу было передано 12 единиц дорожной техники», – сообщил Студеникин.

Впрочем, изначально Бийск просил о 18 единицах. Еще две единицы приобрели за счет средств Бийска.

Упомянуты были и вопросы образования. Это закрытие аварийной школы №31 и прекращение работы одного из комбинатов школьного питания «Маяк», который не смог пережить карантин и стал банкротом. Теперь в городе осталось лишь два аналогичных предприятия.

Наконец, несмотря на то, что в 2020-м году в городе был миграционный прирост (уехало меньше людей, чем приехало), население наукограда все равно продолжило сокращаться. За 2020 год смертность в Бийске составила 3522 человека (+ 364). Несмотря на поддержку молодых семей, в городе продолжается падение рождаемости и одной из причин этого являются низкие доходы.

Луч света

Несмотря на то, что в целом доклад был посвящен скорее проблемам, и тому, что вообще удалось сделать в условиях пандемии, были в нем отмечены и кое-какие «светлые стороны». Среди них, например, то, что основные экономические показатели в городе к концу 2020 года были положительными. Вырос индекс промышленного производства (+ 2,1%). Подросла и зарплата среднего бийчанина.

«По крупным и средним предприятиям размер заработной платы увеличился почти на 6% и составил чуть более 32 тысяч рублей. В целом по городу показатель составил 27 284 рубля», – подчеркнул мэр.

К хорошему можно отнести и то, что Бийск получит от Алтайского края пять новых трамваев, которые региону изначально подарила Москва.

Самым же масштабным успехом для Бийска стало преодоление бюджетного дефицита. Встретил пандемийный год наукоград с «недостачей» в 157 млн рублей, а по итогам года – уже с профицитом в размере 8 млн.

Последнее слово

Содержание отчета почти не обсуждалось, а депутатский «суд» был стремительным. Вопросы «экзаменуемому» мэру задала лишь «беглянка» из «Справедливой России» Елена Речкова. Они были посвящены срокам создания парка за ТРЦ «Ривьера» и ремонту дворов.

Студеникин постарался ее успокоить: у других городов темпы ремонта городов еще хуже, так что программу по благоустройству, скорее всего, продлят. А вот с «Ривьерой» ситуация сложнее – судебный процесс завершится 22 апреля, и что-то сказать можно будет лишь после этой даты.

Видимо, чтобы немного разрядить напряженную обстановку, в защиту Студеникина выступила депутат краевого Заксобрания Татьяна Ильюченко. Она напомнила о том, что ковидный год был для всех непростым, а работу главы города в этих условиях не нужно недооценивать. Отчет назвала критичным, и даже «самокритичным».

После этого настал черед той самой, ожидаемой всеми депутатской оценки. Озвучивал ее единоросс Константин Белый.

«Отчет главы города принять к сведению. По результатам отчета дать неудовлетворительную оценку деятельности главы города и администрации города (…). Указать главе города на неэффективную кадровую политику в отношении руководящих специалистов, курирующих вопросы ЖКХ, энергетики и транспорта, что приводит к проблемам и социальному напряжению среди населения», – вынес вердикт Белый.

Это решение поддержали единороссы и коммунисты, а вот депутаты от СР и ЛДПР проголосовали против принятия отчета.

Так или иначе, это был последний отчет Студеникина на этом посту. И, наверное, сейчас мэр наконец-то вздохнул с облегчением.