Алтайского депутата и бизнесмена Бушкова задержали в Новосибирске – СМИ

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания от партии «Единая Россия» и глава лесной компании «Алтай-Форест» взят под стражу в Новосибирске. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на свои источники.

Алтайского депутата и лесного бизнесмена Бушкова объявили в розыск – СМИ Новости 24.03.2021 11:25

Ранее Бушкова объявили в розыск. Тогда говорилось, что депутат мог уехать из страны – предположительно, в Болгарию. Ему вменяется уголовная статья – правда, какая точно, неизвестно.

Никаких комментариев по делу Бушкова не дают ни в полиции, ни в краевом ФСБ, ни в региональном следкоме.

Напомним, что в февраля 2021 года уголовное дело возбудили против брата Николая Бушкова – Александра. Он обвиняется во взяточничестве (по ч. 3 ст. 291 УК РФ). По версии следователей, Александр Бушков дал представителю томского Департамента лесного хозяйства взятку 20 тысяч рублей.

Также в конце 2020 года правоохранители задержали Дмитрия Гуляева – зама гендиректора по лесопользованию «Алтай-Фореста» – за незаконную вырубку леса в особо крупном размере. До этого в суд отправилось дело начальника Ларичихинского производственного участка «Алтай-Фореста». Ему также предъявили обвинение в незаконной вырубке леса.