Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания от партии «Единая Россия» и глава лесной компании «Алтай-Форест» взят под стражу в Новосибирске. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на свои источники.
Ранее Бушкова объявили в розыск. Тогда говорилось, что депутат мог уехать из страны – предположительно, в Болгарию. Ему вменяется уголовная статья – правда, какая точно, неизвестно.
Никаких комментариев по делу Бушкова не дают ни в полиции, ни в краевом ФСБ, ни в региональном следкоме.
Напомним, что в февраля 2021 года уголовное дело возбудили против брата Николая Бушкова – Александра. Он обвиняется во взяточничестве (по ч. 3 ст. 291 УК РФ). По версии следователей, Александр Бушков дал представителю томского Департамента лесного хозяйства взятку 20 тысяч рублей.
Также в конце 2020 года правоохранители задержали Дмитрия Гуляева – зама гендиректора по лесопользованию «Алтай-Фореста» – за незаконную вырубку леса в особо крупном размере. До этого в суд отправилось дело начальника Ларичихинского производственного участка «Алтай-Фореста». Ему также предъявили обвинение в незаконной вырубке леса.
А вот покойный Горбунов прямо и точно называл все фамилии по вырубке и воровству леса в Алтайском крае !