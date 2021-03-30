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Парламент Алтайского края

Алтайского депутата и бизнесмена Бушкова задержали в Новосибирске – СМИ

Новости
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Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания от партии «Единая Россия» и глава лесной компании «Алтай-Форест» взят под стражу в Новосибирске. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на свои источники.

Николай Бушков

Алтайского депутата и лесного бизнесмена Бушкова объявили в розыск – СМИ

Новости

Ранее Бушкова объявили в розыск. Тогда говорилось, что депутат мог уехать из страны – предположительно, в Болгарию. Ему вменяется уголовная статья – правда, какая точно, неизвестно.

Никаких комментариев по делу Бушкова не дают ни в полиции, ни в краевом ФСБ, ни в региональном следкоме.

Напомним, что в февраля 2021 года уголовное дело возбудили против брата Николая Бушкова – Александра. Он обвиняется во взяточничестве (по ч. 3 ст. 291 УК РФ). По версии следователей, Александр Бушков дал представителю томского Департамента лесного хозяйства взятку 20 тысяч рублей. 

Также в конце 2020 года правоохранители задержали Дмитрия Гуляева – зама гендиректора по лесопользованию «Алтай-Фореста» – за незаконную вырубку леса в особо крупном размере. До этого в суд отправилось дело начальника Ларичихинского производственного участка «Алтай-Фореста». Ему также предъявили обвинение в незаконной вырубке леса.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Коля

А вот покойный Горбунов прямо и точно называл все фамилии по вырубке и воровству леса в Алтайском крае !

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