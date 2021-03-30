Мэр Бийска Александр Студеникин написал заявление об отставке

Глава Бийска Александр Студеникин уходит в отставку по собственному желанию. Заявление он написал во вторник, 30 марта, после отчета перед городской Думой. Подробности «Политсибру» сообщил источник.

«Прошу досрочно прекратить полномочия главы города Бийска 31 мая 2021 года в связи с отставкой по собственному желанию», – сказано в его заявлении (копия имеется в распоряжении «Политсибру».

Поставили «неуд». Депутаты бийской городской Думы оценили работу мэра Студеникина как неудовлетворительную Новости 30.03.2021 13:15

Напомним, что 30 марта состоялся его отчет перед депутатами бийской Думы. Глава города рассказывал о том, что удалось сделать в течение ковидного года, а также о неудачах городских властей. Сами же народные избранники прошлись по проблемам благоустройства, ремонту дворов, уборке снега и неурядицам, связанным с вывозом мусора. По итогам отчета работе мэра и администрации вынесли неудовлетворительную оценку.

Главой города Студеникин стал в декабре 2017 года. В последний год сначала у местной оппозиции, а потом и у представителей партии власти было немало вопросов к его работе. В частности, за срыв реализации нацпроекта по благоустройству в городе. По данным «Политсибру», его работой не были удовлетворены и в краевом правительстве. А КПРФ и вовсе потребовала его отставки. Его уход с поста пророчили неоднократно.

Учитывая, что уходит он с поста только через два месяца, у власти будет время на проведение конкурса на определение нового градоначальника. Выбирать его будут депутаты гордумы из числа выдвинувшихся кандидатов.