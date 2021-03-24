Россельхозбанк на Алтае помогает участникам ВЭД на всех этапах работы

Россельхозбанк обновил тарифные планы для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Ими уже воспользовались более 25% всех клиентов, осуществляющих свою внешнеэкономическую деятельность в Алтайском филиале Россельхозбанка.

Сейчас РСХБ в Алтайском крае и Республике Алтай активно и точечно работает с каждым клиентом-экспортером. Банк имеет свои представительства в Китае, Белоруссии, Казахстане, Армении, но этими странами возможности не ограничиваются. Россельхозбанк – участник всех госпрограмм льготного кредитования и поддержки экспорта агропромышленного комплекса. Клиенты получают широкий спектр продуктов и услуг, связанных с привлечением экспортного финансирования, структурированием внешнеторговых сделок, проведением международных расчетов и различных видов гарантийных операций по внешнеторговым контрактам, услуги по конвертации на выгодных условиях.

Тарифный план «ВЭД»

Данный тарифный план удобен всем участникам внешнеэкономической деятельности – импортерам и экспортерам и включает в себя бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рублях, счета в иностранной валюте (в евро при совокупном среднемесячном остатке до 100 тыс.), обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания, 60 переводов в рублях, отправленных по этой системе, постановка контракта на учет, предоставление справки и бесплатное обслуживание одной бизнес-карты первый год обслуживания. В рамках тарифного плана осуществляются и переводы в иностранной валюте по льготной ставке 0,1% (минимум 15 долл. США) от суммы перевода, комиссия за выполнение функций агента валютного контроля так же снижена и составляет 0,1%.

Тарифный план «ВЭД» предпочитают клиенты с регулярными, стабильными оборотами, что дает ощутимую экономию средств предприятий.

Тарифный план «Для экспортно-ориентированных компаний АПК»

Этот продукт введен специально для экспортеров АПК и включает в себя услуги, аналогичные тарифному плану ВЭД. К этому добавлена скидка на услуги банка по выполнению функций агента валютного контроля - 50% от базового тарифа и составляет 0,075% при условии, что сумма операции менее 6 млн руб. (или эквивалент в валюте) включительно, количество операций неограниченно. В тарифный план включено 30 переводов в рублях.

Данный тарифный план пользуется большим спросом у агроэкспортеров - к нему подключилось клиентов в 4 раза больше, чем к тарифному плану ВЭД.

«Мы не только сопровождаем и структурируем внешнеторговые сделки, но и выступаем для своих клиентов партнером и экспертом по целому ряду вопросов, связанных с привлечением экспортного финансирования, проведением международных расчетов, получением гарантий по внешнеторговым контрактам, куплей-продажей иностранной валюты. Наши клиенты активно пользуются возможностью оформления международных гарантий, экспортных аккредитивов с привлечением кредитных средств РСХБ и иностранных банков, совершения конверсионных операций по индивидуальным тарифам, получения повышенной доходности от инвестиций в структурные депозиты. В партнерстве с Министерством сельского хозяйства РФ, Российским экспортным центром (РЭЦ) и Экспортным страховым агентством России (ЭКСАР) мы предлагаем клиентам финансирование внешнеторговых контрактов по льготной ставке в рамках программ господдержки, специальные страховые продукты для защиты экспортных кредитов и инвестиций от коммерческих, правовых и политических рисков. Новые тарифные планы призваны поддержать комфортную бизнес-среду для предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, и облегчить интеграцию в международный рынок», – прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Центр компетенций

Для поддержки экспортеров в банке создан и успешно функционирует Центр компетенций по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, оказывающий консультационную поддержку клиентам в вопросах ВЭД по принципу «одного окна».

В частности, специалисты Центра оказывают помощь в составлении и проведении экспертизы внешнеторгового контракта, текстов банковских гарантий и аккредитивов, осуществлении расчетов в форме аккредитива и инкассо. Центр открыт в режиме 24/5 и работает в формате горячей линии: 8-800-200-78-70. Дополнительно за каждым клиентом закреплен персональный менеджер, который решает вопросы клиента на месте.

Россельхозбанк развивает онлайн-ресурсы для компаний, производящих расчеты в валюте. С помощью современной технологичной торговой системы «РСХБ-Дилинг 2.0» наши клиенты в режиме реального времени получают информацию о котировках валют и совершают операции со всеми основными финансовыми инструментами, включая конверсионные сделки.

Система позволяет заключать сделки по рыночным ордерам без наличия денежных средств на счете и даже без открытия счета. При этом применяется индивидуальная маржа к курсу Биржи или курсу ЦБ, а расчеты по сделке могут осуществляться с датой валютирования «сегодня», «завтра», «послезавтра». Операции проводятся в любой из 14 активных валют без комиссий за конвертацию и пользование системой, а все вопросы можно решить дистанционно – в чате «РСХБ-Дилинг 2.0».

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