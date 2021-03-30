Барнаульский комбинат «Глобус» прекратил сотрудничество с двумя поставщиками продуктов

Комбинат школьного питания «Глобус» больше не работает с двумя поставщиками продуктов. Также он будет лучше контролировать своих сотрудников в пищеблоках. Об этом сообщили в пресс-службе барнаульской мэрии.

Совещание с представителями «Глобуса», гордумы, городского комитета по образованию и Роспотребнадзора провела заместитель главы администрации города по экономической политики Мария Кулагина.

В Роспотребнадзоре отчитались, что «Глобус» выполняет все требования санитарного законодательства. Ведомство провело проверку в 2020-2021 учебном году. Никаких нарушений выявлено не было. Кроме того, комбинат даже внедряет систему анализа рисков и критических контрольных точек, которая должна повысить качество горячего питания в школах.

«Сотрудники предприятия оперативно реагируют на все жалобы и лично встречаются с родителями школьников, которые высказывают претензии по качеству питания, проводят разъяснительную работу с родительскими комитетами в школах», – доложил Роспотребнадзор.

Всего с начала учебного года на школьное питание жаловались 168 человек. Основные претензии касались того, что пища была холодной.

Председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль сообщил, что в каждой школе создана специальная комиссия, которая проверяет качество приготовленной еды. В нескольких школах обеды даже снимают на видео, чтобы родители смогли увидеть, что едят их дети.

Напомним, что ранее «Политсибру» писал о том, что барнаульские власти внесли несколько изменений в работу «Глобуса». В частности, будет запрещена выдача готовых блюд без проверки бракеражной комиссией, компот будет подаваться без ягод, к проверкам подключат родительские комитеты, о важности которых говорил премьер России Михаил Мишустин после визита в Алтайский край.

Кроме того, после нашумевшей истории с «червивым» компотом в столовой гимназии №123 «Глобус» проверила прокуратура, однако ведомство серьезных нарушений не нашло.