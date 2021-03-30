Жириновский отстранил Крайна от руководства алтайской ЛДПР

Молодой руководитель алтайского отделения ЛДПР Максим Крайн покинет свой пост. Исполняющим обязанности координатора назначен депутат регионального парламента Владимир Семенов. Такое решение приняли на уровне федерального руководства партии. Об этом «Политсибру» сообщил источник. И подтвердил Семенов.

«Отстранить Максима Крайна от должности координатора алтайского регионального отделения партии ЛДПР», – сказано в документе, датированном 29 марта 2021 года и подписанным лидером партии Владимиром Жириновским (имеется в распоряжении «Политсибру»).

Владимир Семенов подтвердил, что такое решение действительно было принято и доведено до регионального отделения. Причин, которые могли побудить к принятию такого решения, он не назвал.

«Партия принимает решения, исходя из целесообразности в этот предвыборный год. Нам остается лишь выполнять эти решения», – сказал Семенов.

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Получить комментарий Максима Крайна на момент публикации не удалось. Тем же решением Жириновский постановил досрочно распустить координационный совет и контрольно-ревизионную комиссию реготделения. И назначил исполняющим обязанности координатора Владимира Семенова. До 1 июня 2021 года партия должна провести внеочередную конференцию и избрать новое руководство.

Таким образом, можно констатировать, что во внутрипартийной борьбе победил-таки Владимир Семенов.

Напомним, помощник депутата Госдумы Ярослава Нилова Максим Крайн возглавил региональное отделение в январе 2020 года. Тогда ему было всего 25 лет. И в регионе до этого назначения он не жил (Крайн – уроженец Коми, в 2019 году курировал Сибирский и Дальневосточный федеральные округа от центрального аппарата ЛДПР).

Смена власти разбила алтайскую ЛДПР на два лагеря: старую и новую команду. И отношения явно не сложились. Об этом свидетельствует выход из партии видных членов. Одной из первых (это было в ноябре 2020 года) стала депутат краевого парламента Евгения Боровикова. Кстати, именно она руководила региональным отделением с марта 2015 года (с перерывом в полгода) и до прихода Крайна. Тогда она заявила, что ее категорически не устраивают внесенные им изменения в работу партии. По словам Боровиковой, рядовые члены ЛДПР были лишены права голоса и отлучены от деятельности.

«Всем членам партии, не входящим в круг людей «угодных» новому руководителю, заблокированы все входы и выходы. К нему не подступиться, с людьми он не разговаривает, работать им не дает. Сейчас же в партии есть только два мнения: Максима Крайна и неправильное. Соответственно, и все партийное строительство основано на том «угоден» или «неугоден» конкретный человек Крайну», – сказала она тогда.

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В ноябре партийный билет сдал депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ворсин. Он заявил, что его не устраивает ситуация в партии.

«Нет никакой работы, ничего не происходит. Партия не проводит мероприятий, ничего не инициирует. В алтайской ЛДПР сейчас период бездействия и абсолютной лояльности к ситуации. Не должно такого быть», – пояснил он.

А в феврале 2021 года из партии вышла еще один депутат БГД Кристина Юстус. Она причины такого поступка комментировать не стала.

Кроме того, партию покинули и несколько других рядовых членов.

А вот Владимир Семенов, который до прихода Крайна был негласным лидером алтайской ЛДПР, и тогда, и сейчас комментирует ситуацию довольно скупо.