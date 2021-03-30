Жительница Алтайского края оставила двухлетнего сына в доме с печным отоплением. Ребенок умер

Прокуратура Смоленского района Алтайского края направила в суд уголовное дело в отношении женщины, которая в январе 2021 года оставила двухлетнего сына одного в доме с печным отоплением. В это время в помещении произошло задымление, и ребенок задохнулся от угарного газа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Ввиду малолетнего возраста и отсутствия жизненного опыта мальчик не смог самостоятельно покинуть помещение, в результате чего погиб от острого отравления окисью углерода», – пояснили в ведомстве.

Уголовное дело против 32-летней жительницы Алтайского края рассмотрит Смоленский районный суд. Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По этой статье ей грозит от до двух лет лишения (или ограничения) свободы, либо такой же срок принудительных (или исправительных) работ.

Напомним, что недавно по этой же статье обвинили жительницу Тальменского района. Ее дочь упала в чан с кипятком, а мать своевременно не оказала помощь девочке, которая получила ожог 30% тела.