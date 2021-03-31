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Ситуация с долгами населения за электроэнергию перед АО «Алтайэнергосбыт» остается сложной

Новости компаний
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С начала года долг жителей Алтайского края и Республики Алтай – клиентов АО «Алтайэнергосбыт» – вырос почти на 83 млн рублей и на 1 марта 2021 года составил 442 млн рублей (Алтайский край – более 318 млн рублей, Республика Алтай – почти 124 млн рублей).

Больше всего долгов накопили жители региональных столиц: в Барнауле – 40,13 млн рублей, в Горно-Алтайске – 37,93 млн рублей.

В пятерку муниципалитетов с самой плохой платежной дисциплиной населения в Алтайском крае вошли: 

  1. Барнаул – 40,13 млн рублей;
  2. Первомайский район – 33,39 млн рублей;
  3. Бийск – 22,84 млн рублей;
  4. Бийский район – 20,17 млн рублей;
  5. Павловский район – 15,84 млн рублей.

В Республике Алтай:

  1. Горно-Алтайск – 37,93 млн рублей;
  2. Майминский район – 29,91 млн рублей;
  3. Турочакский район – 13,97 млн рублей;
  4. Шебалинский район – 8,74 млн рублей;
  5. Чемальский район – 7,25 млн рублей.

«Сложная ситуация с долгами населения за электроэнергию – это «наследство» прошлого года. Действовавший тогда запрет на начисление пени и отключение электроэнергии должникам-физическим лицам, заметно подорвал платежную дисциплину. С начала года действие всех штрафных санкций возобновлено. Мы призываем клиентов, не дожидаясь начисления пени, ограничения энергоснабжения, судебных разбирательств, влекущих возникновение дополнительных расходов, оперативно погасить имеющуюся задолженность и впредь оплачивать потребленный ресурс своевременно», – считает заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» Сергей Петров.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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