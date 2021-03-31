Ситуация с долгами населения за электроэнергию перед АО «Алтайэнергосбыт» остается сложной

С начала года долг жителей Алтайского края и Республики Алтай – клиентов АО «Алтайэнергосбыт» – вырос почти на 83 млн рублей и на 1 марта 2021 года составил 442 млн рублей (Алтайский край – более 318 млн рублей, Республика Алтай – почти 124 млн рублей).
Больше всего долгов накопили жители региональных столиц: в Барнауле – 40,13 млн рублей, в Горно-Алтайске – 37,93 млн рублей.
В пятерку муниципалитетов с самой плохой платежной дисциплиной населения в Алтайском крае вошли:
В Республике Алтай:
«Сложная ситуация с долгами населения за электроэнергию – это «наследство» прошлого года. Действовавший тогда запрет на начисление пени и отключение электроэнергии должникам-физическим лицам, заметно подорвал платежную дисциплину. С начала года действие всех штрафных санкций возобновлено. Мы призываем клиентов, не дожидаясь начисления пени, ограничения энергоснабжения, судебных разбирательств, влекущих возникновение дополнительных расходов, оперативно погасить имеющуюся задолженность и впредь оплачивать потребленный ресурс своевременно», – считает заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» Сергей Петров.