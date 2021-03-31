Ситуация с долгами населения за электроэнергию перед АО «Алтайэнергосбыт» остается сложной

С начала года долг жителей Алтайского края и Республики Алтай – клиентов АО «Алтайэнергосбыт» – вырос почти на 83 млн рублей и на 1 марта 2021 года составил 442 млн рублей (Алтайский край – более 318 млн рублей, Республика Алтай – почти 124 млн рублей).

Больше всего долгов накопили жители региональных столиц: в Барнауле – 40,13 млн рублей, в Горно-Алтайске – 37,93 млн рублей.

В пятерку муниципалитетов с самой плохой платежной дисциплиной населения в Алтайском крае вошли:

Барнаул – 40,13 млн рублей; Первомайский район – 33,39 млн рублей; Бийск – 22,84 млн рублей; Бийский район – 20,17 млн рублей; Павловский район – 15,84 млн рублей.

В Республике Алтай:

Горно-Алтайск – 37,93 млн рублей; Майминский район – 29,91 млн рублей; Турочакский район – 13,97 млн рублей; Шебалинский район – 8,74 млн рублей; Чемальский район – 7,25 млн рублей.