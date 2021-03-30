«ЭпиВак Корону» не ждите. Жителям Алтайского края посоветовали прививаться от ковида «Спутником V»

Ждать «ЭпиВак Корону» или какую-либо другую вакцину от коронавируса жителям Алтайского края не стоит. В ближайшее время в регионе будет только «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). Об этом заявили представители алтайского минздрава на пресс-конференции для СМИ во вторник, 30 марта.

«ЭпиВак Корона» не придет. Пока анонсирована только «Гам-Ковид-Вак». Про другие вакцины минздрав не дает никаких комментариев», – отметила главный внештатный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Получить «ЭпиВак Корону» в Алтайском крае будет просто невозможно. Сейчас основной упор власти делают на «Гам-Ковид-Вак». Кстати, по состоянию на утро 30 марта в край поставили более 124 тысяч комплектов вакцины. Первую дозу из двух получили почти 2,7 тысяч человек, 62,8 тысяч жителей края привились полностью.

В минздраве советуют не тянуть с вакцинацией. По словам Переладовой, для победы на массовостью вируса в регионе нужно сформировать иммунную прослойку – привиться должны 60% жителей края.

В ведомстве отмечают, что сейчас существуют все возможности, чтобы сделать прививку, а в поликлиниках даже нет очередей.