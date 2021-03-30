Стало известно, сколько жителей Алтайского края заболело коронавирусом после вакцинации

Три жителя Алтайского края заболели коронавирусом после анти-ковидной прививки. Об журналистам рассказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Главный эпидемиолог Алтайского края прокомментировала случаи заражения коронавирусом после вакцинации Новости 29.03.2021 9:26

Два человека из трех еще болеют, один перенес вирус в легкой форме. Кстати, все они заразились в первые 10 дней после прививки, когда иммунитет ни у кого из них еще не сформировался.

Напомним, что недавно Ирина Переладова рассказала Политсибру, что заболевание небольшого количества человек после двухфакторной вакцинации – нормальная ситуация.

Минимум 21 день должен пройти после второго укола, чтобы сформировался иммунитет. При этом минимальный риск после заражения все равно остается. Впрочем, та же ситуация наблюдается со многими вакцинами, в том числе от гриппа.

Главное, по мнению Переладовой, сейчас сформировать иммунную прослойку, чтобы защитить население от передачи инфекции. В нее входят как привитые, так и переболевшие вирусом люди.

К концу года в крае планируется привить 60% населения. Тогда заболеваемость в регионе будет единичной. Пока же (данные на 26 марта) «Гам-Ковид-Вак» поставили около 83 тысяч человек, то есть 3,6% жителей края.