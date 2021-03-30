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Стало известно, сколько жителей Алтайского края заболело коронавирусом после вакцинации

Новости
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Три жителя Алтайского края заболели коронавирусом после анти-ковидной прививки. Об журналистам рассказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала, как перенесла прививку от COVID

Главный эпидемиолог Алтайского края прокомментировала случаи заражения коронавирусом после вакцинации

Новости

Два человека из трех еще болеют, один перенес вирус в легкой форме. Кстати, все они заразились в первые 10 дней после прививки, когда иммунитет ни у кого из них еще не сформировался.

Напомним, что недавно Ирина Переладова рассказала Политсибру, что заболевание небольшого количества человек после двухфакторной вакцинации – нормальная ситуация.

Минимум 21 день должен пройти после второго укола, чтобы сформировался иммунитет. При этом минимальный риск после заражения все равно остается. Впрочем, та же ситуация наблюдается со многими вакцинами, в том числе от гриппа.

Главное, по мнению Переладовой, сейчас сформировать иммунную прослойку, чтобы защитить население от передачи инфекции. В нее входят как привитые, так и переболевшие вирусом люди.

К концу года в крае планируется привить 60% населения. Тогда заболеваемость в регионе будет единичной. Пока же (данные на 26 марта) «Гам-Ковид-Вак» поставили около 83 тысяч человек, то есть 3,6% жителей края.

«Того, кто видел смерти, убеждать не надо». Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала о ходе вакцинации

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Темпы вакцинации соответствуют запланированным

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Автор: Антон Дегтярев

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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