Поставили «неуд». Депутаты бийской городской Думы оценили работу мэра Студеникина как неудовлетворительную

Глава Бийска Александр Студеникин отчитался о работе власти в 2020 году на сессии городской Думы во вторник, 30 марта. Депутаты приняли его отчет к сведению, но назвали неудовлетворительным. Копия решения имеется в распоряжении «Политсибру».

За это решение проголосовали депутаты «Единой России» и КПРФ, против – ЛДПР и «Справедливая Россия».

Основными претензиями к работе главы города стали проблемы городского благоустройства и трудности с уборкой снега и поддержанием городских дорог в хорошем состоянии.

Озвучил вердикт народных избранников депутат-единорос Константин Белый.

«В 2020 году были не полностью реализованы мероприятия по ремонту дворов (17 так и не завершены), не закончены работы по благоустройству зеленых зон в парках за ТРЦ «Ривьера» и на Льнокомбинате. В период зимнего сезона 2020-2021 года была не обеспечена надлежащая уборка дорог и тротуаров от снега, сам снег не вывозился, что привело к срыву работы городского общественного транспорта», – описал клиническую картину городских проблем Белый.

Впрочем, в завершение выступления депутат отметил, что, если в городе появляются проблемы, то нужно не «посыпать голову пеплом, а работать».

Отчасти в защиту Студеникина, выступила депутат краевого парламента Татьяна Ильюченко. Она назвала недоработки общей проблемой – не только Студеникина и его администрации, но и депутатского корпуса.

О чем конкретно рассказывал глава города в своем отчете, что в Бийске за год стало хуже, а где наметился прогресс – в нашем следующем материале по итогам отчета.