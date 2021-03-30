Алтайский губернатор Томенко получил орден от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Алтайского края Виктора Томенко орденом Дружбы. Указ опубликован на сайте Кремля 29 марта 2021 года.

«В лодке со связанными руками». Бывшие губернаторы Алтайского края оценили работу Виктора Томенко в его медиану Мнения 25.03.2021 9:07

Виктора Томенко получил орден «за большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и многолетнюю добросовестную работу». Этот орден был учрежден в 2 марта 1994 года.

Напомним, что Владимир Путин назначил Виктора Томенко на пост губернатора в мае 2018 года, после того, как Александр Карлин ушел в отставку (он был главой региона с 2005 по 2018 год). В сентябре 2018-го Томенко победил на выборах губернатора. За него отдали голоса более 53% избирателей.

При этом до своего избрания Томенко в Алтайском крае не жил и не работал. Он приехал в регион из Красноярского края. Там он занимал пост председателя правления Заполярного филиала «Норильского никеля», затем председателя правительства региона.