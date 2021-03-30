Президент России Владимир Путин наградил губернатора Алтайского края Виктора Томенко орденом Дружбы. Указ опубликован на сайте Кремля 29 марта 2021 года.
Виктора Томенко получил орден «за большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и многолетнюю добросовестную работу». Этот орден был учрежден в 2 марта 1994 года.
Напомним, что Владимир Путин назначил Виктора Томенко на пост губернатора в мае 2018 года, после того, как Александр Карлин ушел в отставку (он был главой региона с 2005 по 2018 год). В сентябре 2018-го Томенко победил на выборах губернатора. За него отдали голоса более 53% избирателей.
При этом до своего избрания Томенко в Алтайском крае не жил и не работал. Он приехал в регион из Красноярского края. Там он занимал пост председателя правления Заполярного филиала «Норильского никеля», затем председателя правительства региона.