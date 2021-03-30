Льготы для работодателей, переобучение за счет бюджета. Алтайские единороссы предложили обновить закон о занятости

Поддержать самозанятых, поощрять компании, которые берут на работу молодых специалистов, предпенсионеров и инвалидов, провести цифровую реформу службы занятости. Такие поправки в федеральный закон «О занятости населения в РФ» предложили эксперты, чиновники, общественники, работодатели, представители науки и депутаты партии «Единая Россия» в Алтайском крае. А также члены Совета руководителей фракций ЕР. Обсуждение изменений провело региональное отделение ЕР 29 марта.

Председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) Татьяна Ильюченко уверена, что обновленный закон поддержит особо уязвимые категорий граждан, особенно самозанятых и людей с ограниченными возможностями здоровья. И поможет улучшить госполитику в сфере занятости населения.

«Главное – граждане и работодатели за счет создания единой цифровой платформы смогут получать больше услуг онлайн, в том числе запрашивая все необходимые справки. Мы получаем единый банк вакансий и в перспективе – улучшенную технологию трудоустройства соискателей», – сказала Ильюченко.

Депутат Госдумы от региона, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству ГД Даниил Бессарабов оценил поправки с точки зрения расширения форматов работы и сокращение бюрократии.

«Стала очевидна необходимость внедрения новых технологий в важной сфере занятости населения. Поэтому депутаты от ЕР предлагают модернизировать данную сферу, создав цифровые службы занятости населения на основе портала «Работа в России». Центр занятости должен облегчить жизнь между человеком, который ищет работу, и работодателем, который ищет работника. Подчеркну, электронный способ поиска не отменяет привычный, очный, способ взаимодействия со специалистами центра занятости, однако значительно упрощает многие процедуры, помогает уйти от бумажной волокиты», – сказал Бессарабов.

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Он особо отметил, что закон касается миллионов граждан. А потому он так важен для партии.

Важен он и для самих центров занятости, добавила начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

По ее словам, единые стандарты и инновации повысят эффективность работы сотрудников ЦЗ. И привела в пример данные, которые доказывают необходимость более активного использования электронных форм работы.

«В 2020 году за услугами в электронной форме в центры занятости обратилось более 8,5 тысяч работодателей, в этом году мы ожидаем рост числа обращений до 12 тысяч; всего же в электронном виде было оказано более 564 тысяч услуг», – отметила Капура.

Поправки коснутся и профессиональной подготовки и переподготовке кадров. Эксперты уверены, что сегодня крайне необходимо развивать систему наставничества – вести начинающего специалиста до профессионального уровня. «Единая Россия» предлагает компенсировать работодателям трехмесячную оплату труда наставников, которые будут курировать молодых специалистов, или давать другие льготы.

Тем более, что в Алтайском крае такая практика уже есть. Например, студенты последних курсов алтайского политехнического техникума закрепляются на приборостроительном заводе «Ротор». И все-таки предприятию требуется еще более активная поддержка в этом направлении.

«Сегодня мы работаем в условиях жесточайшей нехватки кадров. У нас только 80 вакансий являются остродефицитными. Мы готовы поддержать любые инициативы, способствующие улучшению кадровой ситуации», – рассказала замдиректора завода «Ротор» по экономике Ирина Цомаева.

Кроме того, партия предлагает ввести материальное стимулирование компаний, которые берут на работу не только молодых специалистов, но и людей предпенсионного возраста и инвалидов.

А также проводить за счет бюджета обучение и переобучение специалистов в малых населенных пунктах.

Еще одно важное предложение – ввести практику трудоустройства на общественно полезные работы сотрудников предприятий, где произошло сокращение объемов труда.

По словам депутата АКЗС Дмитрия Аганова, в законе нужно закрепить первоочередное право на работу за россиянами, а не трудовыми мигрантами.

С предложениями также выступили барнаульские, заринские, алейские, змеиногороские депутаты и их коллеги из других муниципалитетов региона.

Напомним, о необходимости менять закон еще в мае прошлого года говорил председатель партии Дмитрий Медведев. Изменения документа, принятого еще в 1991 году, разработала группа, в которую вошли представители «Единой России», министерство и профсоюзов. Эта же группа разработала поправки в Трудовой кодекс, которые позволяют соблюдать права сотрудников, перешедших на удаленную работу. В феврале 2021 года фракция ЕР в Госдуме внесла законопроект на рассмотрение коллегам.