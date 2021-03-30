Алтайские справедливороссы рассказали о проблемах жителей Докучаево в первом видео на своем YouTube-канале

Алтайское отделение партии «Справедливая Россия – За Правду» открыла свой You-Tube-канал. В первом сюжете справедливороссы рассказали о проблемах жителей улицы Балабанова барнаульского микрорайона Докучаевский.

Там нет освещения и асфальтированных дорог, а мусор вывозится только раз в неделю. Также рядом с домами живут бродячие собаки, которые набрасываются на маленьких детей. Жители неоднократно обращались в администрацию Ленинского района и в мэрию Барнаула, однако власти ничего, кроме обещаний, людям не дают, сказано в видео-сюжете.

Помочь решить эти вопросы жителям пообещала депутат АКЗС, справедливоросс Людмила Суслова. Она направит депутатский запрос по поводу состояния дорог на улице. И выяснит, что не так с вывозом мусора и бродячими собаками, а также действительно ли на освещение нужен миллион рублей, о котором говорят чиновники.

Сюжет стал частью нового You-Tube «Справедливая России – За Правду» под названием «Хожу по краю». В нем члены партии будут разбираться в проблемах жителей региона.

«Жители Алтайского края устали от безысходности и от пустых обещаний чиновников. Буквально ежедневно в партию поступают действительно страшные сигналы с мест. Люди живут в руинах, учреждения соцкультбыта рассыпаются на глазах, дороги, освещение, коммуникации – куда ни кинь – край...», – заявили в «Справедливой России».