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Коронавирусом в Алтайском крае переболело уже 47 тысяч человек

Новости
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С начала пандемии коронавирусом переболело уже 47 тысяч жителей Алтайского края, 101 случай заражения был зафиксирован за последние сутки. Справиться с инфекцией смогло 42 тысячи человек, в том числе 133 заболевших – за последние 24 часа. Такие данные на 30 марта 2021 года сообщает оперативный штаб.

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С марта 2020 умерло уже 2,6 тысяч ковидных больных, из них 1,8 тысяч непосредственно от коронавируса. За минувшие сутки от инфекции скончались 13 пациентов, в том числе 11 – именно от COVID-19.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,1 тысяча человек с коронавирусом и 394 пациента с пневмонией. Тяжело переносят вирус 270 жителей края, из них 88 подключено к аппаратам ИВЛ.

На 30 марта в крае остается 582 свободные койки. На дому лечатся семь бессимптомных больных и 547 человек с пневмонией.

Активно идет вакцинация населения края от коронавируса. Первую из двух доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» поставили себе почти 22,7 тысяч человек, 62, 8 тысяч жителей региона вакцинировались полностью.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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