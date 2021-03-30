«Хозяев нет просто». Губернатор Томенко «разнес» алтайских чиновников за плохую уборку снега

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании правительства возмутился уборкой снега, луж и наледи в регионе, а также потребовал от руководителей муниципалитетов лучше чистить улицы и тротуары. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

«Я в субботу и воскресенье целенаправленно по городу (Барнаулу – прим. ред.) прошелся, посмотрел: центральные улицы как-то более-менее еще… Хотя и по ним вопросов много. Но во дворы же заглянуть прямо страшно», – отметил Томенко.

Глава региона назвал ситуацию, которая складывается в большинстве городов края, неудовлетворительной. По словам Томенко, ему нечего было сказать людям, которые шли губернатору навстречу и тоже были недовольны качеством уборки улиц.

Томенко получает жалобы от жителей Барнаула, Рубцовска, Бийска и других населенных пунктов в соцсетях. Неважное состояние тротуаров и дорог губернатор увидел и в Новоалтайске.

«Кто отвечает за тот или другой участок, и почему он работу не организовал – непонятно. Не с кого спросить, люди руки к небу возводят и говорят: «Давай хоть кто-нибудь – хоть губернатор, хоть кто – выйдет, к порядку призовет». Это элементарная, простая, работа. Если ее не способны организовать и исполнить, значит нет способности вообще управлять», – возмутился Томенко.

Кроме того, Томенко попросил чиновников информировать население о том, как идет очистка тротуаров, какая техника есть у муниципалитетов, сколько у них специалистов, как власти планируют организовывать уборку.

Он сказал, что в Барнауле много мест, куда не может доехать скорая или пожарная, где люди физически не способны пройти. Поэтому, по сломам Томенко, должны быть разработаны механизмы реагирования на обильные снегопады. Со всеми этими поручениями глава региона обратился к руководителям муниципалитетов.

«Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов. Нет ощущения, что вы этим вопросом болеете, что вы этот вопрос организовываете», – заявил губернатор.

Напомним, что проблема плохой уборки снега в этом году в городах края стояла очень остро. В начале марта барнаульская прокуратура вынесла предостережение администрации краевой столицы за ненадлежащее состояние дорог. Бийская прокуратура тоже наказала городские власти за «снежный коллапс».

Кроме того, администрации наукограда пришлось заплатить штраф 810 тысяч рублей. Из-за снегопадов в городе две недели не выходили на линию бийские трамваи, также нечищеные дороги стали причиной для бунта водителей автобусов.