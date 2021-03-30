Барнаульские школы получили сообщения о бомбе

Несколько барнаульских школ эвакуировали из-за сообщений о заложенной бомбе. Подробности сообщили в пресс-службе мэрии.

«Электронные письма с сообщением о том, что что школы «заминированы» пришли в ночь с 29 на 30 марта в 16 школ города Барнаула», – пояснили в администрации города.

Сейчас проверено три школы (№81, 69, 60). Занятия в них должны начаться после третьего урока, когда учебные заведения проверят. Учащихся остальных школ отпустили по домам.

Первые новости о минировании появились в интернет-сообществах «Barnaul 22» и «Инцидент Барнаул». По информации из соцсетей, взрывные устройства якобы были заложены в школах под номерами 37, 64, 68, 69, 78, 81, 84, 86, 88, 103, также эвакуировали 98 школу во Власихе.

«Из школ эвакуируют людей, кинологи с собакой осматривают здания. Несколько зданий уже проверено, взрывных устройств не обнаружено», – отметили в сообществе «Barnaul 22».

Возможно, сообщения о бомбах связаны с тем, что с 15 марта по 21 мая восьмиклассники и семиклассники пишут Всероссийскую Проверочную работу.