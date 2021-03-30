Атака извне. Неизвестные пытались захватить сайт и соцсети алтайской ЛДПР

Ночью с 29 на 30 марта у алтайском отделения ЛДПР начались проблемы с доступом к партийным ресурсам в интернете. По состоянии на 8 утра пресс-служба партии в Алтайском крае не имела доступа ни к сообществам в соцсетях, ни к своему сайту. Об этом рассказали в региональном отделении партии.

«Мы делаем все возможное для получения контроля над сайтом и социальными сетями. Пока нам не удалось выяснить, кто стоит за атакой на интернет ресурсы ЛДПР», – сообщают либерал-демократы.

О том, удастся ли вернуть контроль за ресурсами, пресс-служба партии обещает сообщить позднее.