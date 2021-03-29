Жительницу Алтайского края будут судить за смерть ребенка, упавшего в чан с кипятком

Прокуратура Тальменского района Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против матери, которая не оказала помощь ребенку, упавшему в чан с кипятком. Из-за этого девочка умерла, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В январе текущего года, когда ребенок и мать находились дома в селе Новоперуново Тальменского района, девочка поскользнулась и упала в чан с кипятком. Она получила термический ожог площадью около 30% тела», – пояснили в прокуратуре.

После инцидента мать своему ребенку своевременно не помогла. На следующий день девочка умерла. Уголовное дело против 44-летней женщины направлено в Тальменский районный суд.

Не уследившая за дочкой мать обвинили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ей грозит до двух лет исправительных или принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.