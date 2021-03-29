Ремонты теплосетей начнутся в Барнауле на полтора месяца раньше срока

Первый капитальный ремонт теплосетей в Барнауле стартует уже 26 марта с участка в районе дома №157г на улице Малахова. В СГК отметили, что выходят на сезонные работы на полтора месяца раньше, чем обычно.

«В предыдущие годы ремонтная кампания в Барнауле начиналась в середине мая, после окончания отопительного сезона. Тогда в ремонт выводили участки, заменить трубы на которых без ограничения ресурса было нельзя. Сейчас же обновлять коммуникации будут там, где для начала работ не нужно отключать тепло и горячую воду», – пояснили в СГК.

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На первом в этом сезоне участке на Малахова обновят 190 метров магистрального трубопровода диаметром 500 мм. Там отремонтируют тепловую камеру (заменят старые железобетонные конструкции, запорную арматуру и другие детали). Благодаря этому будет проще проводить переключения и наладку гидравлических режимов в городской системе теплоснабжения. Также там обновят стыковка к новой трубе.

На первом этапе ремонта ограничения движения транспорта на Малахова и малой Малахова, между которыми расположена теплосеть, не потребуется. Но некоторые ограничения возможны. Например, при разгрузке материалов, проведении земляных работ. Энергетики просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Работать на участке будет подрядная организация ООО «СТЭК», которая работает с СГК уже не первый год. Весь ремонт должны закончить к 25 мая.

Кстати, за последние четыре года на этом участке было обнаружено и устранено 10 повреждений, причем половина из них в прошлом году.

Всего в 2021 году СГК заменит в Барнауле 3 км трубопроводов на 12 участках.