Никто не жаловался. Омбудсмен Борис Ларин оценил действия полиции на зимних акциях протеста в Барнауле

Действия полиции на акциях протеста 23 и 31 января 2021 года были оправданными и корректными. Такую оценку силовикам дал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин в ходе пресс-конференции 29 марта.

По словам омбудсмена, ему жалоб на действия полицейских не поступало. Причем обращений не было не только в Алтайском крае, но и к его коллегам во многих других регионах страны.

«Только в пяти регионах омбудсмены получили жалобы, которых по всей стране было 45 штук. 19 в Москве, 20 в Санкт-Петербурге, пять в Екатеринбурге, по одному обращению было в Ярославле и Владимире и еще одном регионе», ­– сообщил омбудсмен.

Кроме того, гораздо большее беспокойство, по словам Ларина, у него вызывали не действия полиции, а сам факт вовлечения несовершеннолетних в политические акции. Он также отметил, что уполномоченные из других регионов иногда даже больше беспокоились за сотрудников полиции.

Напомним, что акции протеста, поводом для которых стал арест Алексея Навального, прошли в Алтайском крае и других регионах 23 и 31 января. В Барнауле в стихийном шествии 23 января приняло участие около двух тысяч человек, 19 протестующих задержали. Во второй акции уже 250 человек, но в полиции оказались 85.