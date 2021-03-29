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Огромная лужа затопила подъезд дома в Барнауле. Видео

Новости
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Подъезд барнаульского дома на Строителей, 6 в Барнауле затопило 29 марта. Большая лужа затекала в жилой дом через дверь. Однако власти уже решили проблему, заверили в мэрии.

На место приехал начальник управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Максим Старожилов. Под его руководством совместно с управляющей компанией «Интер» были проведены работы по отводу воды от здания.

Видео происшествия сняла жительница дома. Его разместили в Telegram-канале «В курсе 22». Девушка показала, как грязная вода с улицы течет в подъезд и затопляет его. По ее словам, из дома можно было только «выплыть».

«Как выезжать с ребенком-инвалидом вообще непонятно», – пожаловалась жительница дома.

  

Автор: Политсиб.ру

Фото: скриншот из видео Telegram-канала «В курсе 22»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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