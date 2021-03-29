Алтайский край занял последнее место в Сибири по зарплате в провинции

Алтайский край занял 74 место из 81 в рейтинге российских регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. И стал последним среди сибирских регионов. Рейтинг составили РИА Новости.

Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню ожидаемых зарплат Новости 25.03.2021 13:44

Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Алтайского края в 2020 году составила 26,3 тысячи рублей. В 2020 году произошел прирост на 7,4%.

Соседняя Республика Алтай заняла 71 место с зарплатой 29,7 тысяч рублей. По Сибири она стала предпоследней.

По СФО в рейтинге победила Иркутская область (10 место по России). Там в маленьких городах получают в среднем 47,8 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли Томская область (45,3 тысячи рублей, 15 место по России) и Красноярский край (44,7 тысяч рублей и 18 место по стране).

По России последнюю, 81 позицию, заняла Чеченская республика, в тройке «лузеров» также оказались Ивановская область и Кабардино-Балкарская Республика. А вот в число лидеров попали Ямало-Ненецкий (99,1 тысяча рублей) и Ненецкий (88,4 тысячи рублей) автономные округа, а также Магаданская область (100,4 тысячи рублей).