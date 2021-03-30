Отделяем червей от компота. Что сделали власти, чтобы избежать «кулинарных» скандалов в школах Барнаула

После нашумевшей истории с червем, обнаруженным в компоте в барнаульской школе № 123, власти приняли ряд мер, которые должны не допустить повторения подобного в будущем. Какие это новшества, что показала проверка прокуратуры и почему вообще возникла эта ситуация, читайте в материале «Политсибру».

Нет ягод – нет червей

В мэрии Барнаула «Политсибру» рассказали, что в работу комбината школьного питания (КШП) «Глобус» внесены определенные изменения. Пожалуй, самое интересное из них – ягоды в компоте. Точнее, их отсутствие.

«В технологическую карту внесена корректировка: ягодная смесь после отварки будет отделяться и напиток подаваться без ягод», – уточнили в администрации.

Барнаульский комбинат обещает тщательнее проверять продукты после инцидента с червем в школьной еде Новости 03.03.2021 10:29

Кроме того, проверять продукцию КШП обещают значительно тщательнее.

«Усилен контроль за качеством поступающего сырья бракеражной комиссией (комиссией по контролю за качеством питания – прим. ред.), предварительно будет проводиться отработка каждой новой поступившей партии сырья. Сотрудникам пищеблока запрещена выдача готовых блюд без проверки бракеражной комиссией», – проанонсировали будущие меры власти города в ответе «Политсибру».

И третья мера – более активное привлечение к процессу проверки представителей родительских комитетов.

Что же касается прокурорской проверки, то серьезных нарушений она не выявила. Как сообщили «Политсибру» в ведомстве, все нарекания и в школе, и на «Глобусе» были формальными. Так, например, в школьном меню не была указана калорийность блюд, да и само меню не было утверждено на две недели вперед.

Однако сам руководитель «Глобуса» разговаривать с ИА «Политсибру» и каким-то образом комментировать ажиотаж вокруг предприятия отказался. Как ранее сообщал он ИА «Банкфакс», повара, виновного в «червивом» случае в гимназии №123, лишили премии, заведующей столовой было сделано замечание, а с остальными сотрудниками – проведена беседа. Более серьезные санкции наложить невозможно: по словам Скурлатова, тогда будет попросту некому работать.

Напомним, эта история произошла в школе №123 в начале марта 2021 года. Один из учащихся опубликовал во «Вконтакте» пост с фотографиями, на которых можно увидеть червя, плавающего в компоте. Также на фото было видно кусок гнилой моркови и целлофан, якобы обнаруженные в школьном обеде. К слову, официально факта наличия постороннего «предмета» не было зафиксировано: к руководству школы или столовой никто не обращался.

Комбинат школьного питания «Глобус», созданный в 2005 году на основе нескольких ранее существовавших предприятий, отвечает за питание в столовых большинства барнаульских школ. Он обслуживает 84 учебных заведения, расположенных в городе, а также девять сельских малокомплектных школ. «Глобус» занимается и приготовление пищи в самих школах. Услугами КШП не пользуются только те учебные заведения, в которых в принципе отсутствует пищеблок.

Неаппетитная тема

Недавний случай с червем был не единственным скандалом, в котором упоминался «Глобус». В СМИ попала информации о том, что 11 марта в барнаульской школе № 128 произошло массовое отравление учащихся. И сначала ее связали именно с качеством школьной еды и работой комбината. Но власти проверили многочисленные проверки и выяснили: никакого отравления не было. Несколько школьников обратились за медицинской помощью по разным причинам.

Реальный факт был в 2020 году. Прокуратура выявляла нарушения в работе комбината и некоторых школ, которые обслуживает «Глобус». В одной из этих школ не было необходимого оборудования для обработки посуды, а в некоторых использовались продукты с истекшим сроком годности. На самом же предприятии у некоторых сотрудников в санкнижках отсутствовала часть результатов медосмотров и анализов. Впрочем, как сообщила администрация города, тогда все проблемы были оперативно решены. Также в 2020 году в школе № 134, которую тоже кормит «Глобус», один из учащихся в котлетах обнаружил обрывки бумаги. По словам руководителя предприятия Евгения Скурлатова, повара, по чьей вине это произошло, уволили.

Едим дома

Сообщества в социальных сетях и родительские чаты школ, поставщиком питания для которых является «Глобус», в основном наполнены недовольством. Родители говорят, что дети отказываются питаться в школьных столовых, или едят через раз и предпочитают брать обеды с собой из дома или покупать выпечку. А где-то недовольство родителей и учащихся становится темой целых родительских собраний.

«Детям еда из столовой не нравится, они ее практически не едят. А школьная администрация разводит руками: мол, сделать с этим ничего нельзя», – описала ситуацию мать одного из учеников 122-й школы.

А вот другой подобный отзыв, коих множество соцсетях и на разных интернет-площадках:

«Второй год уговариваю ребенка все-таки питаться в школьной столовой. Но она, глядя на отказавшихся одноклассников, просит давать ей с собой. Пожалуйста, пусть еда будет хотя бы теплой, но не холодной! Почему картофельное пюре деревянное, комки. Котлеты с какими-то «шариками». Очень часто сосиски и колбаса. Уже задумываюсь прислушаться к ребенку».

Едят дети – контролируют родители

Впрочем, немало у «Глобуса» и защитников. Некоторые общественники считают, что нежелание детей питаться в школе связано вовсе не с едой.

«Качество продукции на предприятии не плохое, просто оно отличается от того, к которому ребята привыкли дома. Мы с депутатами мониторим питание постоянно, там все согласовано со стандартами. А ребята сейчас просто не привыкли питаться калория к калории», – считает депутат Барнаульской городской думы, эксперт алтайской ОНФ Марина Понкрашева.

Ее коллега по БГД Вячеслав Перерядов сообщил, что депутаты фракции «Единая Россия» приглашали Евгения Скурлатова на свои заседания и просили его разъяснить, почему это происходит. Перерядов и сам выезжал на предприятие, чтобы ознакомиться с ситуацией. И, по его мнению, «Глобус» работает удовлетворительно, но школьному питанию есть, куда расти. Например, в меню столовых не помешали бы сладости или фрукты.

Руководство учебных заведений чаще всего тоже на стороне «Глобуса».

«У нас никаких проблем с питанием нет, подобралась очень хорошая бригада работников, поэтому качество всех устраивает. Какие-то скандалы, как мне кажется, носят скорее единичный характер», – говорит исполняющий обязанности директора школы №63 Андрей Порсин.

Кроме того, многие считают, что положительно мог бы сказаться на качестве питания и дополнительный родительский контроль. Об этом говорил и премьер-министр Михаил Мишустин, посетивший Барнаул с рабочей поездкой 2 марта. Он пообедал в столовой школы № 53, где родители учеников участвуют в контроле и организации питания. Мишустин предложил распространять этот опыт и на другие школы и активнее привлекать родителей к этому вопросу.

Так или иначе, выбор небольшой: альтернативных «Глобусу» поставщиков в Барнауле нет. Городская администрация сообщает, что в октябре 2020 года и марте 2021 года проведены аукционы, и заявок от иных компаний просто не поступило.