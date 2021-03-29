Депутат алтайского Заксобрания Кайро сложит полномочия за полгода до окончания созыва

Депутат Алтайского Заксобрания от «Единой России», представитель Рубцовске Юрий Кайро досрочно и добровольно сдает свой мандат. Об этом сообщает ИА «Банкфакс». Сам народный избранник эту информацию подтвердил.

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Как сообщили «Политсибру» в краевом парламенте, депутат уже написал заявление об уходе. Вопрос о сложении полномочий его коллеги, скорее всего, рассмотрят на следующей сессии АКЗС в апреле.

Юрий Кайро в алтайском парламенте представляет Рубцовск, а именно округ №33.

Причиной для сдачи мандата, по информации СМИ, послужило то, что Кайро увольняется с поста директора рубцовского филиала «Алтайвагон». Он поедет работать в другой регион. Правда, куда именно, не известно.

Юрию Кайро 63 года. С 2003 по 2007 годы он работал заместителем директора рубцовского филиала «Алтайвагона», а затем стал руководителем этого предприятия.

Переизбрание нового депутата на его место уже не будет, поскольку до выборов остается всего полгода.