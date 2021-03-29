Ежегодное снижение. В СГК рассказали об уровне выбросов в атмосферу своих предприятий за последние пять лет

В последние пять лет объем выбросов ТЭЦ и ГРЭС, входящих в структуру Сибирской генерирующей компания, постепенно сокращается. Это следует из данных, опубликованных СГК с 2016 года.

«Без учета новых предприятий в 2020 году произошло сокращение выбросов загрязняющих веществ относительно 2019 года на 11,7%, а за 5 лет – на 21,8%. Одним из основных факторов снижения объема выбросов стало уменьшение выработки предприятий и количества сжигаемого топлива», – уточнили в компании.

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Причем уменьшение было по всем типам загрязняющих веществ. Например, выбросы твердых веществ сократились на 15,5% за последний год и 27,3% за последние пять лет. Диоксида серы стало меньше на 14,1% и 23,5% соответственно, оксида углерода – на 10% и 29,6%, оксидов азота – на 5,8% и на 14%.

Например, на предприятиях СГК в Алтайском крае сокращение за пять лет произошло на 25%. В Красноярском крае – на 30%, на ТЭЦ Абаканского филиала – на 11,9%, в Кузбассе – 20%, в Новосибирской области – 14,5%.

«СГК продолжает реализовывать различные мероприятия, направленные на снижение объема выбросов как на собственных предприятиях, так и в целом в городах своего присутствия за счет замещения менее эффективных котельных. Уже достигнутый эффект от замещения котельных станциями СГК за прошедшие 5 лет – уменьшение выбросов загрязняющих веществ на 10 тысяч тонн в год», – подчеркнули в компании.

До 2025 года СГК планируется добиться снижения еще на 20 тысяч тонн в год.